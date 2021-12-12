Их собака до сих пор боится громких звуков. Рассказываем историю украинцев, которые спаслись в Беларуси от войны

Новости Беларуси. Украина намерена еще больше усилить границу с Беларусью и Россией, на что США выделят 20 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На эти деньги закупят беспилотные авиасистемы, спецтранспорт, средства видеомониторинга и экипировку. Но как бы не пытались украинские власти отгородиться от «белорусов-агрессоров», дружеские и даже братские отношения между народами не разорвать. Все мы помним, как в 2014 году на Донбассе разгорелся военный конфликт. Украинцы вынуждены были искать укрытия в соседних странах. Беларусь приняла на своей территории более 160 тысяч бегущих от войны людей. И если первое время они верили, что вернутся домой, то сегодня, спустя 7 лет, надежда иссякла. Тем более, что за это время многие обзавелись жильем, обустроили быт, то есть наша страна стала во всех смыслом домом. Не хватало лишь белорусского паспорта.

Свою просьбу украинцы не раз озвучивали журналистам. И в августе 2021 года во время «Большого разговора» вопрос адресовали Президенту. Тогда глава государства поручил упростить процедуру для живущих в нашей стране украинцев. С тех пор около 1 200 человек стали белорусскими гражданами. Кто и почему решил белорусом зваться? Репортаж Юлии Мычки.

– Скоро Новый год уже.

– Да. И мы уже здесь будем встречать пятый Новый год. В Беларуси.

– Кто бы мог подумать, что так все сложится, правда?

– Ну да.

Семья Чеботаевых из Авдеевки Донецкой области хорошо знает цену таким вот неспешным прогулкам. Тихо и не стреляют. И этого, как оказалось, уже вполне достаточно для счастья. В 2014 году их город стал эпицентром военного конфликта. За считаные дни его внушительная часть превратилась в руины.

Сергей Чеботаев, житель Могилева:

Смотрим на небо – фейерверк. Красный, зеленый летает. Мы даже не осознавали, что это уже идет война, боевые действия, что это летят снаряды красного и зеленого цвета.

Ирина Чеботаева, жительница Могилева:

Первые три дня, проведенные нами в подвале с семьей, заставили нас просто собрать чемоданы и уехать. В Беларусь семья Чеботаевых ехала к родителям мужа, которые чуть раньше из-за военных действий на Донбассе нашли пристанище в городе Славгород. Украинцам помогли найти работу и дали блок в общежитии.

Сергей Чеботаев:

Предоставили сразу же жилье, в жилье сделали ремонт, нас не пускали даже три дня – делали ремонт капитальный в комнатах, а потом нам предоставили жилье всем троим уже.

Устроиться по специальности, а Сергей огнеупорщик с солидным стажем, в Славгороде не удалось. Конечно, терять квалификацию было бы обидно, но в новых обстоятельствах думали не об этом. Муж устроился на местную пилораму, Ирина в коммунхоз. Дочь пошла в школу. В Беларусь из Украины привезли самое ценное – пса Теодора. Он тоже свидетель войны, животное до сих пор боится громких звуков.

Сергей Чеботаев:

У нас есть здоровый, хороший, добрый пес. Только трусишка.

Чуть позже Сергею подвернулась работа по специальности на Могилевском металлургическом заводе, и семья переехала в город, где им от завода дали общежитие. Хорошие новости о том, что Президент пообещал упростить процедуру получения гражданства, Сергею первыми прямо в цех принесли коллеги. «Та страна, в которой мы жили, от нас отказалась». Мужчина из Украины о том, почему решил принять белорусское гражданство. Читайте здесь. Вить новое гнездо в чужой стране было и больно, и страшно, вспоминает Ирина. Первое время обида за родину не давала заснуть. Про тех, кто уехал, там никто ни разу так и не вспомнил. Беларусь приютила и обогрела. И без пяти минут украинские белорусы верят – здесь все будет хорошо.

Сергей Чеботаев:

Наш Президент Лукашенко у власти. Тут все будет отлично, все будет расти. Уверены в нем. Я больше бы вам как сказал? Я очень переживал, когда проходили выборы, когда эти бчбшники ходили. Мне хотелось, честно… Наш завод ходил на митинг за Лукашенко. И мне хотелось вылезти на сцену и просто орать. Сказать, что ж вы делаете, люди, зачем? Мы оттуда приехали, мы видели, как это все начинается. Для чего это делается. Как унижается народ. А он не дал, он молодец. «Здесь жизнь течет». Как семья из Донбасса нашла в Беларуси второй дом? Подробности здесь.

Беларусь – страна, которая укрыла в своих объятиях тысячи украинцев, бежавших от разрушительной войны. И если первое время многие их них верили, что война закончится и они вернутся домой, то сегодня, спустя 7 лет, эта надежда уже иссякла, зато появилась другая – официально стать частью этой страны. Свою просьбу об этом украинцы не раз озвучивали журналистам, которые снимали материалы о переселенцах. 9 августа во время «Большого разговора» среди множества вопросов о глобальном прозвучит вопрос, а потом и ответ, который позволит украинцам сменить зеленые книжки на белорусские паспорта. «Бояться завтрашнего дня не каждый может». Украинский политолог о том, почему население бежит из страны. Читайте здесь.

В здании Могилевского управления службы гражданства и миграции окна теперь горят почти до ночи. Здесь продолжает кипеть работа. После поручения главы государства могилевские специалисты проконсультировали около 1 000 украинцев. Больше половины из них захотели стать гражданами Беларуси.

Виталий Астанкович, заместитель начальника управления по гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома:

Материалов очень много, мы их детально изучаем с момента рождения до сегодня. Привлекался ли к какой-то ответственности иностранец, имеет ли он основание на упрощенный порядок, может, он родился здесь. Детально изучаем все, чтобы мы с уверенностью сказали, что мы будем иметь своими согражданами законопослушных граждан Республики Беларусь.