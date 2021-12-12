Литовский политик о событиях начала 1990-х: «Началось деление, поиски врагов, учреждение нелегальных структур»

Новости Беларуси. 30 лет прошло с тех пор, как были подписаны Беловежские соглашения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование. А в обществе до сих пор не утихают споры. Одни ностальгируют, другие критикуют, третьи сожалеют и называют распад едва ли не крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века. Относиться можно по-разному. Но факт остается фактом.

На смену СССР пришло Содружество Независимых Государств. И за свою 30-летнюю историю СНГ превратилось в ведущую на постсоветском пространстве площадку. И оказалось, что равноправное сотрудничество возможно без разрыва культурно-исторических связей. А внешние угрозы лишь подталкивают к тому, чтобы страны содружества укрепляли свое единство. Ксения Худолей о ностальгии, советских пережитках и иронии судьбы Союза. Накануне гибели величайшей державы мира ее вид был непригляден, как ни посмотри. За год действия экономической реформы 1990-го страна провалилась в финансовую бездну. Тотальный дефицит, пустые полки магазинов, талоны на еду (впервые после военных лет). Экономическая дыра подпитывалась политическим кризисом. В стране росло забастовочное движение. Республики Союза одна за другой решают выживать каждый за свой счет и добиваться государственного суверенитета.

Гедрюс Грабаускас, историк, журналист, председатель Социалистического народного фронта Литвы:

Конечно, были демократические лозунги, все, вроде, красиво, но реально оказалось 11 марта 1990 года, когда была объявлена независимость. Это вело к очень трагическим последствиям, начался раскол общества. Сразу нормально все развивалось. Но тогда началось деление, поиски врагов, учреждение нелегальных структур, вооруженных формирований. Если не бы кризис в центре, то, конечно, все бы успокоилось. Разными способами, но было бы спокойнее. Но. Мы все знаем, в Москве был кризис. Некоторые лидеры центрально власти встали на сторону разрушения Советского Союза, поэтому в Литве тоже чувствовался хаос двоевластия.

Конечно, если отвлечься от сожалений, для Беларуси конец Союза – начало истории суверенной и независимой страны. Непростой, тернистой, со своими экономическими, социальными и другими трудностями. Но абсолютно точно принадлежащей только белорусам. И сегодня это главное. Ведь своей дорогой пошли не все. Это как прожектор – подсветили события последних лет.