«Слышу возмущения экологов. Вырежете весь лес?» Вот что ответил на это председатель «Беллесбумпрома»

Новости Беларуси. Как в Беларуси придумали утеплять дома деревом, что по этому поводу думают норвежцы и какую инновационную обертку создали для нашей продукции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом в интервью Евгения Пустового с председателем концерна «Беллесбумпром» Михаилом Касько.

Евгений Пустовой, СТВ:

Вашу отрасль называли журналисты деревянной. Сейчас вы большой скачок в развитии совершили. Можно какой-то исторический экскурс? От чего начинали и к чему пришли? Раньше наша отрасль ассоциировалась с очень большой лесопилкой

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Раньше наша отрасль где-то ассоциировалась с некой очень большой лесопилкой. Но те времена, в принципе, уходят. И мы из леса получаем массу полезных, самое главное – высокодоходных продуктов. Задача ставилась с тем, что – а куда применить то, что раньше вывозилось в форме щепы либо в форме просто круглого леса за рубеж. И вот на это как раз были направлены основные усилия по модернизации деревообрабатывающей отрасли. Эта древесина могла либо ехать куда-то за рубеж, либо мы ее могли перемолоть в щепу, щепу спалить. Либо дальше из нее наши же конкуренты за рубежом могли сделать ту продукцию, которую мы сегодня делаем. Так выглядит сырая плита. Видите, здесь стружка с минимальным содержанием (0,5) уровня формальдегида. Сверху клеится пленка, и получается такой строительный материал. Это направление древесно-стружечных плит. Но есть же и так называемые МДФ-плиты. Вот она так выглядит.

Это тоже плита, просто волокно перемолото в более мелкую фракцию. Точно так же прессуется. И сверху оно покрывается специальными пленками. И на кухонные фасады, особенно кому-то нравится эта плита, идет. Самое главное – другое – вот эти напольные полы. Вот тот, на котором мы с вами сегодня стоим, например, и целый ряд других. То есть эта плита с двух сторон покрывается бумагой на Заводе газетной бумаги в Шклове, где мы выпускаем бумагу-основу. МДФ-плита служит, чтобы впоследствии сделать из нее пол и получить самую высокую добавленную стоимость в производстве МДФ сегодня. Космос деревообработки – это утеплитель из натурального древесного сырья, экологически чистый материал

Евгений Пустовой:

Космос деревообработки – явно не топливные пеллеты. Михаил Касько:

Конечно, нет. Это так называемый утеплитель из 100 % натурального древесного сырья, это древесное волокно. Абсолютно экологически чистый материал. Евгений Пустовой:

«Беллесбумпром» – это не только отрасль, это новые компетенции, своя школа отечественная и, мне кажется, завершенная технологическая цепочка.

Михаил Касько:

Бревно после окаливания остается таким вот чистым, получается некая щепа. Но вот эта кора и щепка – она ведь тоже идет на технологические нужды предприятий. Какие? Она сжигается. Сварив щепу и получив массу волокна, мы еще получаем так называемые дополнительные продукты в ходе производства. Это сульфатный скипидар и талловое масло. С Академией наук, с Институтом химии ведем переговоры. А что же получить из этого, что является сопутствующим продуктом? И из щепы получили концентрат волокна. И дальше получили целлюлозу. И за целлюлозой у нас снова открывается масса возможностей. Вот эта целлюлоза получается путем прессования и сушки древесного беленого волокна. И потом из этой целлюлозы получается верхний и нижний слой этого картона. А этот картон сам по себе не нужен. Он нужен для того, чтобы произвести такого рода тару.

Это все организуется масштабным, крупнотоварным производством. А это дает в свою очередь возможность развиваться малому, среднему бизнесу и идти по так называемому кластерному подходу, когда вокруг одного большого производства образуется целый ряд небольших или относительно небольших производств. Больше чем в 2,5 раза увеличилось количество предприятий, которые зарегистрированы по виду деятельности «производство мебели», в том числе за счет таких маленьких семейных предприятий. Самое главное – это малые и средние города, переработка отечественного сырья, и добавленная стоимость остается у нас. Евгений Пустовой:

Госконцерн становится локомотивом развития предпринимательской инициативы. «Мы заинтересованы в таких инвесторах, которые приходят и приобретают нашу плиту»

Михаил Касько:

Мне понравилось ваше слово «локомотив». Отчасти вы правы. У нас же в состав концерна входит 26 предприятий частной собственности. Рядом с нашим производством древесно-стружечных плит «Ивацевичдрев», частный европейский инвестор уже строит, выравнивает площадку на 10 тысяч квадратных метров. К концу следующего года заработает абсолютно новое производство. Евгений Пустовой:

Не жалко отдавать эту компетенцию? Помните, Президент в Добруше сказал: давайте находить свои деньги, чтобы мы были полностью инвесторами новых деревообрабатывающих производств? Михаил Касько:

А ведь мы заинтересованы в таких инвесторах, которые приходят и приобретают нашу плиту. Это будет массовое поточное производство относительно дешевой линейки мебели. А инвестор будет рядом строить завод, делать мягкую мебель.

Евгений Пустовой:

Это помогает продвигать наши товары на зарубежные рынки? Михаил Касько:

Минимум 250 миллионов долларов в этом году мы прибавим только по концерну по экспорту. Прирастем и в количестве стран, увеличим долю производимой продукции в общем объеме товарного производства фактически до 80 % экспортной продукции. Евгений Пустовой:

Я знаю, что в этом году и, наверное, в прошлом, во время мирового локдауна, вы готовы были с опережением оплачивать финансовые обязательства и неплохие доходы отрасли. «Раз был спрос, мы его удовлетворили»

Михаил Касько:

Пока ряд производителей не производили свою продукцию, в том числе за рубежом, у нас это производство не остановилось. Раз был спрос, мы его удовлетворили, получили доходы и направили их на то, чтобы рассчитаться по кредитам с государством. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы на рынке не просто устояться, а закрепиться и дальше пробовать принимать решение по собственному развитию на этих рынках. Евгений Пустовой:

Слышу возмущения экологов. Вырежете весь лес? «Мы не имеем права по закону вырубать больше, чем засаживается леса» Михаил Касько:

Нет. У нас закондательственно этот вопрос урегулирован, мы не имеем права по закону вырубать больше, чем засаживается леса в каждый конкретный период времени. У нас есть естественный прирост лесного сырья, то, что мы посадили на отработанных делянках. Кроме того, вы наверняка слышали, что даже и не весь лес перерабатывается. К сожалению, у нас не хватает мощности построить. Но и это еще не все. Мы прошли с вами по всей цепочке и понимаем, что бумагу делаем из древесины, древесину, получив волокно, превращаем в продукты с высокой добавленной стоимостью. Выкинув пакет на мусорку, мы не знаем или порой не так ответственно подходим к тому, что его еще можно вторично переработать. Вторично переработать можно несколько раз – до 7-8 – с целью достать то волокно, которое мы в свое время доставали из древесины. Это волокно мы можем превратить в бумагу для гофрирования и затем получить такой упаковочный материал и сделать из него обычный тарный ящик.