Инфраструктура, которая нам осталась, нас спасает. Что эксперт из Кыргызстана говорит о распаде СССР и новых союзах?

Новости Беларуси. 30 лет прошло с тех пор, как были подписаны Беловежские соглашения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование, а в обществе до сих пор не утихают споры. Одни ностальгируют, другие критикуют, третьи сожалеют и называют распад едва ли не крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века. Очевидно одно – СНГ стало полезным для тех, кто хотел на руинах Советского Союза сохранить многолетние дружеские отношения, экономические связи и человеческое лицо. И спустя 30 лет понятно – это удалось.

Кубат Рахимов, эксперт по вопросам евразийской интеграции, кандидат экономических наук (Кыргызстан):

Мы могли, конечно, пойти по очень деструктивному сценарию тогда, в начале 1990-х годов. Разорвать все существующие хозяйственные, культурные, языковые связи. И неизвестно, что бы мы получили на этом постсоветском пространстве по прошествии 30 лет. СНГ, несмотря на то, что его часто критикуют, с точки зрения политической науки, с точки зрения теории и практики интеграционных объединений СНГ на самом деле требует очень глубокого изучения. При всем том, институт выполняет свою функцию. Разноскоростная интеграция имеет как минимум два наиболее ярких примера. Это союз России и Беларуси, который мы видим. Который работает в том числе в режиме пограничного союза. Вечером садитесь на поезд в Минске, и утром вы выйдете в Москве, не почувствовав того, что вы пересекли границу. Второй уровень – это Евразийский экономический союз. Единственное, чего нам не хватает, конечно, это политической интеграции и директивности. Медицина, образование, соцподдержка и государственный контроль за важнейшими отраслями экономики. Сегодня мало кто решится назвать это советскими пережитками, (разве что ослепленные невероятными идеями невероятного мироустройства).