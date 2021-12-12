Дмитрий Мирошниченко о развале СССР: «Ельцин сразу же побежал докладывать в Америку»

Новости Беларуси. 30 лет прошло с тех пор, как были подписаны Беловежские соглашения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование, а в обществе до сих пор не утихают споры. Одни ностальгируют, другие критикуют, третьи сожалеют и называют распад едва ли не крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века.

На смену СССР пришло Содружество Независимых Государств. И за свою 30-летнюю историю СНГ превратилось в ведущую на постсоветском пространстве площадку. И оказалось, что равноправное сотрудничество возможно без разрыва культурно-исторических связей, а внешние угрозы лишь подталкивают к тому, чтобы страны содружества укрепляли свое единство. Ксения Худолей о ностальгии, советских пережитках и иронии судьбы Союза.

Возможно ли было сохранить то, что выпустили из рук и разогрели до накала? Многие эксперты уверены, что решение могло быть найдено, но никто не хотел нести за него ответственность. Литовский политик о событиях 1991-го: «Началось деление, поиски врагов, учреждение нелегальных структур» – читайте далее.

Дмитрий Мирошниченко, заведующий отделом организационно-партийной работы ЦК КПБ, экс-помощник депутата Верховной рады Украины:

Развал Советского Союза – это не только большая мировая трагедия, но, можно сказать, и преступление против народов бывшего Советского Союза. Какие были полномочия у этой троицы – Кравчука, Шушкевича и Ельцина? Была статья еще при Сталине – враг народа. Вот, собралась троица, на троих выпили и решили: Союзу не быть. Если вы знаете, Ельцин сразу же побежал докладывать в Америку. Соответственно, представьте, чьи это агенты были влияния. Не президенты, а резиденты какой страны эти ребята были.

И, конечно, если отвлечься от сожалений, для Беларуси конец Союза – начало истории суверенной и независимой страны. Непростой, тернистой, со своими экономическими, социальными и другими трудностями, но абсолютно точно принадлежащей только белорусам. И сегодня это главное, ведь своей дорогой пошли не все. Это, как прожектор, подсветили события последних лет.