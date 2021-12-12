Прямой эфир

Алексей Сокол: «Даже если три страны объединятся, это уже будет очень весомо»

12 декабря 2021 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 30 лет прошло с тех пор, как были подписаны Беловежские соглашения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование, а в обществе до сих пор не утихают споры. Одни ностальгируют, другие критикуют, третьи сожалеют и называют распад едва ли не крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века.  

Алексей Сокол: «Даже если три страны объединятся, это уже будет очень весомо»-1

Медицина, образование, соцподдержка и государственный контроль за важнейшими отраслями экономики. Сегодня мало кто решится назвать это советскими пережитками, (разве что ослепленные невероятными идеями невероятного мироустройства). Из последних примеров – белорусская медицина с корнями из того самого «совка». Именно она стала надежной опорой для нашей страны в борьбе с вирусом, выбившим и равновесия весь мир. И это отнюдь не единственный отголосок СССР со знаком плюс для суверенной и, конечно, уже совсем другой Беларуси.  

Алексей Сокол: «Даже если три страны объединятся, это уже будет очень весомо»-4

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КПБ:  
Мы сохранили все самое лучшее, что было заложено в практикуме идеологии Советского Союза. И самое важное – та политика, которая проводится в нашем государстве, это социальное обеспечение нашего населения. К этому Советский Союз шел. Хотелось бы, чтобы славянские народы и Украина наконец-то образумились. Чтобы их олигархат понимал, что даже если три страны объединятся, это уже будет очень весомо.  

Инфраструктура, которая нам осталась, нас спасает. Что эксперт из Кыргызстана говорит о распаде СССР и новых союзах?  

# Государственная политика # общество # Ксения Худолей # Алексей Сокол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
30 лет со дня распада СССР. К чему привело подписание Беловежских соглашений и что осталось с тех времён со знаком плюс?
12 декабря 2021 17:16

30 лет со дня распада СССР. К чему привело подписание Беловежских соглашений и что осталось с тех времён со знаком плюс?

«Слышу возмущения экологов. Вырежете весь лес?» Вот что ответил на это председатель «Беллесбумпрома»
12 декабря 2021 17:15

«Слышу возмущения экологов. Вырежете весь лес?» Вот что ответил на это председатель «Беллесбумпрома»

Литовский политик о событиях начала 1990-х: «Началось деление, поиски врагов, учреждение нелегальных структур»
12 декабря 2021 16:59

Литовский политик о событиях начала 1990-х: «Началось деление, поиски врагов, учреждение нелегальных структур»