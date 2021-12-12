Алексей Сокол: «Даже если три страны объединятся, это уже будет очень весомо»
Новости Беларуси. 30 лет прошло с тех пор, как были подписаны Беловежские соглашения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование, а в обществе до сих пор не утихают споры. Одни ностальгируют, другие критикуют, третьи сожалеют и называют распад едва ли не крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века.
Медицина, образование, соцподдержка и государственный контроль за важнейшими отраслями экономики. Сегодня мало кто решится назвать это советскими пережитками, (разве что ослепленные невероятными идеями невероятного мироустройства). Из последних примеров – белорусская медицина с корнями из того самого «совка». Именно она стала надежной опорой для нашей страны в борьбе с вирусом, выбившим и равновесия весь мир. И это отнюдь не единственный отголосок СССР со знаком плюс для суверенной и, конечно, уже совсем другой Беларуси.
Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КПБ:
Мы сохранили все самое лучшее, что было заложено в практикуме идеологии Советского Союза. И самое важное – та политика, которая проводится в нашем государстве, это социальное обеспечение нашего населения. К этому Советский Союз шел. Хотелось бы, чтобы славянские народы и Украина наконец-то образумились. Чтобы их олигархат понимал, что даже если три страны объединятся, это уже будет очень весомо.
Инфраструктура, которая нам осталась, нас спасает. Что эксперт из Кыргызстана говорит о распаде СССР и новых союзах?