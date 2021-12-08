Беловежские соглашения. Почему распался Советский Союз, если большинство населения было против?

Новости Беларуси. Почему нерушимый Советский Союз оказался все-таки разрушен и как историческое событие отразилось на Беларуси? Что потеряла, а что приобрела страна после Беловежских соглашений – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Вторая половина 80-х – начало 90-х. Период, который запомнился двойным кризисом, экономики и политики. Предпринимаемые руководством СССР реформы не приводили к желаемому результату и даже усугубляли ситуацию. Старая экономическая система себя исчерпала, а новая так и не была создана. Все это привело к инфляции, дефициту продуктов и промышленных товаров. В стране росло забастовочное движение. Страны Союза решают выживать каждый за свой счет, восстанавливая государственный суверенитет. Вопрос о существовании СССР решился в декабре 1991 года. Историческим событием стало Беловежское соглашение.

«Первые признаки того, что не все хорошо, были еще при Брежневе». Почему распался Советский Союз? – читать здесь.

Считается, что участники подписания до последнего не знали, чем может обернуться эта встреча. В любой момент их могли арестовать как заговорщиков, выступающих против действующей власти. К тому же решение о ликвидации СССР напрямую нарушало волю, выраженную гражданами СССР на референдуме в марте 1991 года, когда подавляющее большинство высказалось за сохранение единого государства. Однако давать отступную уже было поздно. В резиденции «Вискули» в Беловежской пуще руководители России, Украины и Беларуси подписали соглашение о денонсации договора о создании Союза ССР от 1922 года и об образовании Содружества Независимых Государств, которое должно было стать принципиально иным объединением республик.

Вячеслав Меньковский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России БГУ:

Прекращение существования Советского Союза совершенно не означало идеи разрыва отношений между теми государствами, которые входили в СССР. Была предложена форма Содружества Независимых Государств, которая предполагала, что это будет и форма цивилизованного развода, и форма сохранения отношений между странами.

Был ли развал Союза объективным или это пример политического заговора? Споры на этот счет идут и сегодня. Однако одно остается неизменным: с этого момента на политической карте мира свой отсчет начала независимая Беларусь.

Свое отношение к развалу Советского союза не раз озвучивал и Александр Лукашенко. Глава государства подчеркивал: личные отношения и борьбу за власть нельзя переносить на всю страну. Однако именно это историческое событие стало спасением от хаоса 90-х

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Существуют разные точки зрения о прекращении существования Советского Союза, а если точнее, то его принудительного развала. Мое отрицательное отношение к этим событиям всем хорошо известно. Но в той критической ситуации создание такого интеграционного «купола», укрывшего бывшие союзные республики от хаоса и экономического коллапса, было, скорее всего, верным решением. За три десятилетия Содружество прошло непростой путь становления и стало признанной международным сообществом региональной организацией.

За 30 лет существования СНГ сформирована работоспособная система органов и базовых организаций в различных отраслях взаимодействия, создан Единый реестр правовых актов и других документов Содружества. Совместные усилия обеспечили стабильный и сбалансированный экономический рост отдельно каждого государства, сформирована зона свободной торговли. Не говоря уже о научно-техническом, гуманитарном и инновационном сотрудничестве между странами-участниками СНГ. В 2021 году в Содружестве председательствует Беларусь. Для нашей страны ключевая тема интересов – экономика. При этом не нужно списывать со счетов и роль Содружества как игрока на международной арене. Это не СССР. Какую роль сыграло СНГ при разрешении международных конфликтов и в чем его особенность? – читать здесь.