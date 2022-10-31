«Снижение ВВП остановлено». Хватит ли у государства денег для погашения кредитов – рассказал Головченко

Новости Беларуси. Оживление экономики, прозрачная работа ипэшников и выплата госдолга в национальной валюте. Актуальные экономические вопросы обсудили 31 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство заверяет: тенденции положительные, растет рентабельность и экспорт. До конца 2022 года спокойно, но верно двигаться вверх будет ВВП. Однако расслабляться не стоит, есть вопросы. И 31 октября их главе правительства задал Президент. С марта в силу известных обстоятельств под угрозу было поставлено 50 % белорусского экспорта. Нашей открытой экономике предрекали смерть, но…

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

С июля снижение ВВП остановлено. За сентябрь ВВП прибавил 0,2 % процента. За октябрь ожидается еще 0,3 %. Таким образом, по октябрю выйдем на 95,6 %. Объем экспорта у нас растет с апреля, в августе превышен уровень 2021 года. В деньгах. По факту, вместо 16 миллиардов недобора экспортного, которые казались вполне реальными. По США, Евросоюзу и Украине из 16 недобрали 6 миллиардов 100 миллионов. Из них 5 миллиардов 200 миллионов переориентировали на другие рынки. То, что в белорусской казне деньги есть, подтверждает премьер-министр. Роман Головченко на пальцах объясняет, что по чем. Правительство констатирует рост экспорта, а значит, притока валюты в страну.