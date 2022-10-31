«Снижение ВВП остановлено». Хватит ли у государства денег для погашения кредитов – рассказал Головченко
Новости Беларуси. Оживление экономики, прозрачная работа ипэшников и выплата госдолга в национальной валюте. Актуальные экономические вопросы обсудили 31 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство заверяет: тенденции положительные, растет рентабельность и экспорт. До конца 2022 года спокойно, но верно двигаться вверх будет ВВП. Однако расслабляться не стоит, есть вопросы. И 31 октября их главе правительства задал Президент.
С марта в силу известных обстоятельств под угрозу было поставлено 50 % белорусского экспорта. Нашей открытой экономике предрекали смерть, но…
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
С июля снижение ВВП остановлено. За сентябрь ВВП прибавил 0,2 % процента. За октябрь ожидается еще 0,3 %. Таким образом, по октябрю выйдем на 95,6 %. Объем экспорта у нас растет с апреля, в августе превышен уровень 2021 года. В деньгах. По факту, вместо 16 миллиардов недобора экспортного, которые казались вполне реальными. По США, Евросоюзу и Украине из 16 недобрали 6 миллиардов 100 миллионов. Из них 5 миллиардов 200 миллионов переориентировали на другие рынки.
То, что в белорусской казне деньги есть, подтверждает премьер-министр. Роман Головченко на пальцах объясняет, что по чем. Правительство констатирует рост экспорта, а значит, притока валюты в страну.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Проблемы с белорусским экспортом нет. Цифры нас радуют, особенно радует сальдо внешней торговли, сейчас мы имеем 3,5 миллиарда чистого плюса. Думаю, в следующем месяце дойдем до четырех (подробности). В платежном балансе страны это чистый приток валюты, который, соответственно, не давит на курс, не давит на золотовалютные резервы, не давит на финансовую стабильность. Такой чистый заработок. Совокупная рентабельность по экономике составляет порядка 9 %, это неплохая цифра. Растет чистая прибыль экономики, чистая прибыль предприятий, которая уже сегодня на 10 % выше, чем показатели прошлого, успешного для нас года. Потока средств предприятий достаточно, чтобы ускоренными темпами гасить свою задолженность по кредитам и займам. За 25 дней октября мы увидели снижение ИПЦ (индекса потребительских цен) сразу на 1 процентный пункт. Держать инфляцию под контролем, я думаю, получится неплохо.