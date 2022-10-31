Марзалюк: у нас должен быть социальный заказ для кинематографа. Необходима индустрия фильмов для детей

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании. Алена Сырова, СТВ:

Я вела речь о том, что в школах базово уже заложены предметы, часть знаний которых в военно-патриотических клубах дают. Возможно, стоит и военных разгрузить, и чтобы они не были одни в этом действе, может, стоит пересмотреть подходы к преподаванию медицинскую и допризывную подготовку? Мы видим, что картина меняется, и эти знания становятся все более востребованы.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда мы говорим об этих вещах, мы должны в первую очередь не пересматривать какие-то базовые элементы медицинской подготовки, а обратить внимание на адекватное, качественное преподавание истории – важнейшей дисциплины. Мы должны посмотреть, почему мы в свое время при переходе с линейной формы обучения на другую сократили количество учебных часов. Мы должны подумать об этих вещах, потому что в первую очередь патриотизм воспитывается в том числе и через такие дисциплины. Что касается военной подготовки, здесь уже много что сделано. Я думаю, что предела совершенству нет, но есть определенные схемы, которые в свое время очень эффективно работали, в то время, когда мы были совсем юными. Я в 1985 году окончил школу, и я помню, с каким удовольствием мы занимались и ДМП, была у нас «Зарница», топографические карты рисовали. И все это было как элемент обучения, так и элемент игры. И все получалось нормально.