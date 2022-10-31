Марзалюк: у нас должен быть социальный заказ для кинематографа. Необходима индустрия фильмов для детей
Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.
Алена Сырова, СТВ:
Я вела речь о том, что в школах базово уже заложены предметы, часть знаний которых в военно-патриотических клубах дают. Возможно, стоит и военных разгрузить, и чтобы они не были одни в этом действе, может, стоит пересмотреть подходы к преподаванию медицинскую и допризывную подготовку? Мы видим, что картина меняется, и эти знания становятся все более востребованы.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Когда мы говорим об этих вещах, мы должны в первую очередь не пересматривать какие-то базовые элементы медицинской подготовки, а обратить внимание на адекватное, качественное преподавание истории – важнейшей дисциплины. Мы должны посмотреть, почему мы в свое время при переходе с линейной формы обучения на другую сократили количество учебных часов. Мы должны подумать об этих вещах, потому что в первую очередь патриотизм воспитывается в том числе и через такие дисциплины. Что касается военной подготовки, здесь уже много что сделано. Я думаю, что предела совершенству нет, но есть определенные схемы, которые в свое время очень эффективно работали, в то время, когда мы были совсем юными. Я в 1985 году окончил школу, и я помню, с каким удовольствием мы занимались и ДМП, была у нас «Зарница», топографические карты рисовали. И все это было как элемент обучения, так и элемент игры. И все получалось нормально.
Вообще, в комплексе должны работать. У нас должен быть социальный заказ для кинематографа. Должен быть позитивный образ человека в погонах, представителя вооруженных сил, учителя, врача – героев нашего времени. То, чего нам не хватает. Нам необходима своя индустрия фильмов, которые были бы ориентированы на детей, начиная с детского сада и заканчивая 17-18 годами. Это должен быть большой фундаментальный проект и большой социальный заказ. Это тоже очень важный момент. Потому что без эмпатии, без эмоций, без всех этих вещей все это невозможно. Вспомним, как в свое время Маргелов сказал: снимите мне фильм, чтобы шли в ВДВ. И была снята замечательная картина «Точка отсчета». Это был фильм, который мы, подростки, смотрели с придыханием. После этого нам хотелось идти в спортивные секции, заниматься борьбой, боксом, карате и всем остальным. И готовить себя к Вооруженным Силам. Есть вещи, которые нельзя спихивать только на армию или систему образования. Это вещи комплексные. Если мы заинтересованы, чтобы мы чувствовали себя консолидированной нацией, страной, гражданин которой, выходя из школы, не говорит: «Я живу в этой стране». А страна, которая для него является Родиной, Бацькаўчшынай, Айчынай, вот так мы должны себя вести.
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