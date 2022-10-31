«Министр ничего не приукрашивает». Лукашенко рассказал, что происходит с нашей экономикой

Новости Беларуси. Оживление экономики, прозрачная работа ипэшников и выплата госдолга в национальной валюте. Актуальные экономические вопросы обсудили 31 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство заверяет: тенденции положительные, растут рентабельность и экспорт. До конца 2022 года спокойно, но верно двигаться вверх будет ВВП. Однако расслабляться не стоит, есть вопросы. И 31 октября их главе правительства задал Президент.

К разговору о положении дел в белорусской экономике во Дворец Независимости изначально был приглашен лишь премьер-министр. За пару дней в компанию к нему добавились его первый зам, глава Комитета госконтроля и Белстата (известная своей принципиальной позицией и умением добавлять ложку дегтя в бочку, бывает, излишне позитивных докладов). Впрочем, с объективной критикой на совещаниях у главы государства проблем нет. Александр Лукашенко с осторожностью говорит об успехах (но если они есть, как игнорировать?) и больше акцентирует внимание на проблемах, которые есть на разных уровнях в приближении. Хотя в целом все неплохо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы констатируем (и это правда) последние месяцы, недели определенное хорошее оживление и рост экономики в целом. Я это говорю специально и подчеркиваю, чтобы наши люди понимали, что не все так хорошо. Они нас критикуют иногда за то, что министры якобы приукрашивают ситуацию, особенно министр экономики. Министр экономики ничего не приукрашивает, он говорит об экономике в целом. Для того, чтобы выстраивать стратегию, мы должны видеть макроуровень и проводить соответствующую макроэкономическую политику. Да и в тактике без этого не обойтись. Но это не значит, что мы не видим отдельные предприятия – малые, средние. Не видим проблемы на крупных предприятиях. Они всегда были, тем более есть они и сейчас, в условиях этих санкций. Но в целом экономика по отдельным направлениям показывает хорошие результаты. Задача мною была поставлена: мы не должны упасть к уровню прошлого года. Как минимум это уровень прошлого года. Ну а превзойти его тоже было бы неплохо.