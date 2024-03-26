Александр Лукашенко отметил готовность Беларуси внести посильный вклад в развитие экономики Бангладеш. Об этом глава государства упомянул в своем послании, адресованном Президенту и народу этой страны с национальным праздником – Днем Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь рассматривает укрепление дружественных отношений с вашей страной в качестве важного направления своей внешней политики в Южной Азии. Мы заинтересованы не только расширить номенклатуру экспорта на бангладешский рынок, но и внести посильный вклад в развитие промышленного, сельскохозяйственного и других секторов экономики вашего государства.

Также Александр Лукашенко пригласил Президента Бангладеш в Беларусь с официальным визитом, чтобы обсудить дальнейшие шаги по активизации взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем формате и на международных площадках.