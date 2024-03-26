Прямой эфир

Лукашенко отметил готовность Беларуси внести посильный вклад в развитие экономики Бангладеш

26 марта 2024 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко отметил готовность Беларуси внести посильный вклад в развитие экономики Бангладеш. Об этом глава государства упомянул в своем послании, адресованном Президенту и народу этой страны с национальным праздником – Днем Независимости.

Лукашенко отметил готовность Беларуси внести посильный вклад в развитие экономики Бангладеш-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь рассматривает укрепление дружественных отношений с вашей страной в качестве важного направления своей внешней политики в Южной Азии. Мы заинтересованы не только расширить номенклатуру экспорта на бангладешский рынок, но и внести посильный вклад в развитие промышленного, сельскохозяйственного и других секторов экономики вашего государства.

Также Александр Лукашенко пригласил Президента Бангладеш в Беларусь с официальным визитом, чтобы обсудить дальнейшие шаги по активизации взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем формате и на международных площадках.

# Беларусь-Бангладеш # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Программу-путешествие по истории Беларуси подготовили для школьников в музее истории ВОВ
26 марта 2024 07:29

Программу-путешествие по истории Беларуси подготовили для школьников в музее истории ВОВ

Профсоюзы начали выдвижение кандидатов в делегаты ВНС
26 марта 2024 07:11

Профсоюзы начали выдвижение кандидатов в делегаты ВНС

В Минске стартовал заключительный этап республиканской олимпиады по информатике
26 марта 2024 06:46

В Минске стартовал заключительный этап республиканской олимпиады по информатике

«Готовы предложить качественный продукт». Насколько успешно замещение импортных товаров в Беларуси?
25 марта 2024 20:42

«Готовы предложить качественный продукт». Насколько успешно замещение импортных товаров в Беларуси?

Волонтёры БОКК приехали в центр, где прибывают дети из Херсонской области – эмоции ребят
25 марта 2024 20:38

Волонтёры БОКК приехали в центр, где прибывают дети из Херсонской области – эмоции ребят

«Повышает комфорт пассажиров». Когда откроются новые станции Зеленолужской линии?
25 марта 2024 20:36

«Повышает комфорт пассажиров». Когда откроются новые станции Зеленолужской линии?

Тоннели могут проходить в сложных геологических условиях. Как строят метрополитен?
25 марта 2024 20:29

Тоннели могут проходить в сложных геологических условиях. Как строят метрополитен?

Один из самых глобальных проектов. Как продвигается перевод западных районов Минска на артезианскую воду?
25 марта 2024 20:23

Один из самых глобальных проектов. Как продвигается перевод западных районов Минска на артезианскую воду?

Дзермант: «Перед нами разыгрывается сценарий будущего раздела Украины»
25 марта 2024 20:05

Дзермант: «Перед нами разыгрывается сценарий будущего раздела Украины»

Как проходило детство Марины Василевской? Посетили школу белорусской космонавтки
25 марта 2024 20:04

Как проходило детство Марины Василевской? Посетили школу белорусской космонавтки

Гигин о поступке литовца у мемориала погибшим в Подмосковье: это дерьмо в душе у многих, они против добра
25 марта 2024 20:02

Гигин о поступке литовца у мемориала погибшим в Подмосковье: это дерьмо в душе у многих, они против добра

Что дал белорусам полёт на МКС и для чего развивать высокие технологии? Обсудили эксперты
25 марта 2024 19:29

Что дал белорусам полёт на МКС и для чего развивать высокие технологии? Обсудили эксперты