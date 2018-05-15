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«Это полезная школа жизни». В Беларуси начался весенний призыв

15 мая 2018 14:49
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Новости Беларуси. В Беларуси начался весенний призыв. 15 мая ряды Вооруженных Сил пополнили более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это полезная школа жизни». В Беларуси начался весенний призыв-1

Это силы спецопераций, сухопутные, внутренние войска и военная комендатура. Торжественные проводы прошли в столице и во всех областных центрах. По традиции, перед отправкой новобранцы услышали слова напутствия от командования, ветеранов, родственников и собрались на свое первое построение.

«Это полезная школа жизни». В Беларуси начался весенний призыв-4

Александр Шкиренко, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Вызову на призывные комиссии весной этого года подлежит около 45 тысяч человек. В настоящее время завершается медицинское обследование призывников, призывными комиссиями принято более 30 тысяч решений. По этим решениям более чем

20 тысячам призывников предоставлена отсрочка от призыва.

Наиболее частая отсрочка для продолжения образования – более 17 тысяч.

«Это полезная школа жизни». В Беларуси начался весенний призыв-7

Призывников ждет курс молодого бойца. Это время новобранцы посвятят изучению устава, будут оттачивать строевой шаг, подтянут физическую подготовку. Присягнёт на верность Родине молодое поколение 16 июня.

«Это полезная школа жизни». В Беларуси начался весенний призыв-10

# Армия Беларуси # общество # Александр Шкиренко # Фотофакт

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