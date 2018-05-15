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На выставке «ТИБО-2018» представят экспозицию «IT-страна Беларусь»

15 мая 2018 06:46
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Новости Беларуси. В Минске 15 мая можно будет познакомиться с новейшими разработками по защите информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке «ТИБО-2018» представят экспозицию «IT-страна Беларусь»-1

В частности, речь идёт об устройстве вызова экстренных служб, системе управления движением «умный пульт», а также мобильном диспетчере. Эти и другие ноу-хау будут представлены на выставке «TИБO», которая распахнет свои двери для широкой аудитории. В 2018 году она собрала более сотни компаний из 15 стран мира. Гостей ждёт деловая программа, конкурсы стартапов. И, конечно, интернет-премия. Для участия в ней подано около 300 заявок.

На выставке «ТИБО-2018» представят экспозицию «IT-страна Беларусь»-4

Сергей Попков, министр связи и информатизации Беларуси:
Все могут посмотреть те реальные достижения, которые есть у нас в цифровой трансформации различных сфер экономики. Как и реального сектора, так и социального блока. По линии Министерства образования, здравоохранения. Широко представлены последние решения развития электронного правительства в нашей стране.

На выставке «ТИБО-2018» представят экспозицию «IT-страна Беларусь»-7

Центральное место на форуме отведено экспозиции «IT-страна Беларусь». Свои наработки на ней покажут госпредприятия, а также компании-резиденты Парка высоких технологий.

# It-технологии # общество # Сергей Попков # Фотофакт

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