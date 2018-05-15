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Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?

15 мая 2018 16:43
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Новости Беларуси. Более 10 тысяч призывников пополнят ряды белорусской армии этой весной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-1

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-3

15 мая началась отправка в войска – сухопутные, внутренние, военную комендатуру и силы специальных операций. Торжественные митинги прошли в столице и во всех областных центрах.

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-6

Школа, политехнический колледж, а затем новый этап – армия. «Косить», как говорят призывники, от службы Дмитрий Румац даже и не думал. В его семье это, своего рода, школа, которую должен пройти каждый мужчина. Впереди у призывника путь в 5 отдельную бригаду специального назначения.

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-9

Дмитрий Румац, призывник:
Рад, что отобрали именно в эту часть, потому что я хочу связать свою жизнь с военным делом. Хочу в дальнейшем остаться по контракту.

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-12

За будущую службу призывник не переживает, ведь, как минимум, родительской поддержкой с тыла будет обеспечен.

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-15

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-17

Любовь Румац, мама Дмитрия:
Будем привозить пирожки и все остальное.

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-20

Команды из устава пока он не знает, но не переживает – выучит. Это обязательный пункт для всех новобранцев – с этого и начнут. Кстати, планируется, что этот устав освоят около 10 тысяч человек и 500 призывников пройдут службу в резерве.

«Это полезная школа жизни». В Беларуси начался весенний призыв

В первый день ряды сил специальных операций, сухопутные, внутренние войска и военную комендатуру пополнили более тысячи новобранцев со всей страны. В элитные войска попасть было непросто. Главные критерии: группа годности и хорошая физическая подготовка.

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-23

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-25

По традиции, перед отправкой: поздравления от командования, слова напутствия от ветеранов и первое построение. Шеренги пока не ровные.

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-28

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-30

Александр Лучонок, СТВ:
В ближайший месяц их ждет курс молодого бойца: новобранцы будут усердно тренировать строевую, главной книгой для бойцов станет устав, а отдыхом – сон. Настоящими защитниками Родины они станут только 16 июня после принятия военной присяги.

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-33

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-35

После построения есть буквально несколько минут, чтобы пожать отцовскую руку, попрощаться с мамой, обнять любимую девушку и сделать фото на память. Ведь все пока еще новобранцы через полтора года вернутся домой уже другими – настоящими защитниками Родины.

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-37

Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?-39

# Армия Беларуси # общество # Дмитрий Румац # Любовь Румац # Александр Шкиренко # Фотофакт

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