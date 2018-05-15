Несколько минут, чтобы пожать руку отца, попрощаться с мамой: как в Беларуси провожали в войска будущих защитников Родины?

Новости Беларуси. Более 10 тысяч призывников пополнят ряды белорусской армии этой весной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 мая началась отправка в войска – сухопутные, внутренние, военную комендатуру и силы специальных операций. Торжественные митинги прошли в столице и во всех областных центрах.

Школа, политехнический колледж, а затем новый этап – армия. «Косить», как говорят призывники, от службы Дмитрий Румац даже и не думал. В его семье это, своего рода, школа, которую должен пройти каждый мужчина. Впереди у призывника путь в 5 отдельную бригаду специального назначения.

Дмитрий Румац, призывник: Рад, что отобрали именно в эту часть, потому что я хочу связать свою жизнь с военным делом. Хочу в дальнейшем остаться по контракту.

За будущую службу призывник не переживает, ведь, как минимум, родительской поддержкой с тыла будет обеспечен.

Команды из устава пока он не знает, но не переживает – выучит. Это обязательный пункт для всех новобранцев – с этого и начнут. Кстати, планируется, что этот устав освоят около 10 тысяч человек и 500 призывников пройдут службу в резерве.

«Это полезная школа жизни». В Беларуси начался весенний призыв

В первый день ряды сил специальных операций, сухопутные, внутренние войска и военную комендатуру пополнили более тысячи новобранцев со всей страны. В элитные войска попасть было непросто. Главные критерии: группа годности и хорошая физическая подготовка.