Заседание Высшего Евразийского экономического совета: Молдова согласована на статус страны-наблюдателя

Новости Беларуси. В 2018 году главы государств-участников ЕАЭС собираются первый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча знаковая. Проходит после насыщенного международными новостями месяца. Журналисты уже с самого начала будут анонсировать те самые «фишки». Во-первых, нынешний саммит решили не совмещать ни с переговорами в рамках ОДКБ, ни с заседанием, к примеру, в рамках СНГ.

Во-вторых, на сочинском саммите лидеры встречаются впервые после инаугурации Владимира Путина. В-третьих, на сей раз состав евразийской пятёрки обновленный. Впервые на саммите избранный в ноябре прошлого года президент Кыргызстана, а ещё новый премьер-министр Армении. Для Никола Пашиняна этакий дебют на международной арене. Приехал и приглашённый гость – лидер Молдовы.

Почему именно Сочи стал площадкой для переговоров, понятно. В 2018 году Россия председательствует в объединении. В повестке – полтора десятка вопросов. Создание единого рынка товаров и услуг, развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление кооперации. В центре внимания и практические шаги по развитию сотрудничества в атомной энергетике, цифровой экономике, медицине, социальной политике. Одним словом, всё о настоящем и будущем интеграционного объединения. Впрочем, встреча в узком составе прошла за закрытыми дверями для журналистов. Но в первые минуты расширенного Владимир Путин приоткроет завесу тайны: Молдова отныне наблюдатель в ЕАЭС.

Владимир Путин, Президент России:

Я не скрою, это не без дискуссии, не без споров. Но нам удалось все-таки добиться общих решений. Рассчитываем, что Республика Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в деятельности нашего интеграционного объединения. Мы готовы рассмотреть заявки и других заинтересованных стран, прежде всего – наших соседей, государств СНГ.

Молдова стала первой страной, получившей такой статус. Успешным разработанный проект положения о статусе государства-наблюдателя назовёт и белорусский Президент. А потом добавит, что ЕАЭС должен сам доказать свою притягательность для третьих государств. Вот и договорились о расширении интеграционных связей с внешними партнерами. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отмечу разработанный проект положения о статусе государства-наблюдателя при ЕАЭС как один из успешных этапов совместной работы. Когда захотели – поставили перед собой задачу и цель, мы ее решили и даже приняли положительное решение по первому нашему наблюдателю. Но нельзя делать опрометчивых шагов, особенно если страны не готовы к установлению более тесных контактов с нашей организацией. ЕАЭС должен сам доказать свою притягательность для третьих государств.

В целом, с 2015 года – момента вступления договора в силу – ЕАЭС успел себя зарекомендовать. Законодательная база и таможенные процедуры, логистика, решены правовые и социальные проблемы в сфере трудовой миграции. С 1 января вступил в силу договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Сделано немало. Об этом говорят и цифры товарооборота . В январе – феврале объём торговли внутри ЕАЭС вырос до $8 с половиной млрд. А это рост по сравнению с прошлым годом на 14%. Тем не менее есть куда двигаться.

Александр Лукашенко:

Изначально союз создавался как структура для исключительно экономического сотрудничества. Предполагалось выстроить систему равноправных рыночных отношений. Но в торговлю регулярно вмешивается политика. Интересы отдельных товаропроизводителей периодически ставятся выше принятых нами решений. Это идет вразрез с нашими договоренностями. Не надо приводить примеры, вы о них сами знаете. Единственный положительный момент – это то, что мы, наконец, вместе задумались над созданием перспективных механизмов не только урегулирования споров, но и их предотвращения.

Структура экономик стран ЕАЭС во многом разная. Кто-то больше экспортирует сырье, кто-то больше продает продукты переработки. И сырьевая, и производственная база у союза колоссальная. Но мы так и не научились эффективно ее использовать, не выработали единых правил для общего рынка. К сожалению, опять не готовы для обсуждения на высшем уровне программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Надеемся, что хотя бы к концу текущего года мы поставим подписи под этими основополагающими документами. И не надо тут подозревать Беларусь, что это только в ее интересах. Мы договаривались, что решим этот вопрос. Значит, его надо решать.

Насколько важен для Молдовы статус наблюдателя в ЕАЭС, Игорь Додон ещё утром расскажет белорусскому лидеру. Это дополнительный потенциал для экономического развития, а ещё возможность наращивать свой экспорт на традиционные рынки. К примеру, самый большой спрос на продукцию сельского хозяйства Молдовы отмечается именно на территории ЕАЭС. Прошедший саммит по традиции стал хорошей площадкой для двусторонних встреч.

И хоть Александр Лукашенко и Игорь Додон встречались совсем недавно – в апреле наш Президент был с официальным визитом в этой стране – возможность встретиться вновь не упустили. Как и обещали, готовы открывать новые совместные производства, помочь в дорожном строительстве. Прорабатывается вопрос о сборке в Кишинёве автобусов МАЗ. Сейчас с конвейера уже сходят некоторые модели наших тракторов и троллейбусы. Беларусь и Молдова отмечают динамику роста в торговле

Новые возможности для Молдовы, «международный дебют» – для премьер-министра Армении. В должности Никола Пашинян буквально с прошлой недели. 8 мая во втором туре голосования в его пользу высказались 59 депутатов Национального собрания, против – 42. За процессом голосования, который транслировался в прямом эфире, на центральной площади Еревана наблюдали сотни сторонников Пашиняна.За событиями, происходящими в Армении, следили и в Беларуси. Александр Лукашенко – Николу Пашиняну: В отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем Никол Пашинян: В последний год товарооборот между Беларусью и Арменией возрос, это очень впечатляет

Президент встретился с российским коллегой. Впервые в 2018 году. Для примера в 2017 было 8 подобных встреч. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили перспективы двусторонних отношений, подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего госсовета. Но первые слова беседы, конечно, поздравления. Владимир Путин в четвёртый раз стал Президентом России. На прошедших выборах за него проголосовали 76,69 % избирателей. Инаугурация прошла недавно. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить осенью Могилёв