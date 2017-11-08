Можно ли завещать миллионы своему любимому коту? Кто может претендовать на наследство и как его получить?

Что такое наследство?

Анна Ивашевская, нотариус Минского городского нотариального округа:

Наследство – имущество, которое будет принадлежать на день смерти наследодателю, Сюда входят абсолютно всё, за исключением имущества, которое свзяно с личностью: права и обязанности.

Кто является основными наследниками?

Анна Ивашевская, нотариус Минского городского нотариального округа:

Для того, чтобы знать, кто является наследником, необходимо знать, имеется ли от наследодателя завещание. Если при жизни завещание составлено не было, тогда наследниками являются лица, которые входят в клуб наследников по закону. На сегодняшний день законодательтсво написано таким образом, что первичнм основанием для наследования является завещание. Только тогда, когда завещание отсутствует, тогда уже в круг наследников вступают лица, указанные в законе. К наследникам первой очереди относятся: родители умершего, дети и супруга. Если нет наследников по закону первой очереди, соответственно вступает в силу вторая очередность наследования. К таким лицам относятся полнородные и неполнородные братья и сёстры.

Можно ли переписать завещание?

Анна Ивашевская, нотариус Минского городского нотариального округа:

Завещание в любое время может быть отменено либо видоизменено. Завещание может быть отменено путём уничтожения всех его экземпляров самим завещателем либо по просьбе завещателя завещание может быть уничтожено нотариусом. Либо может быть составлено новое завещание, которое будет отменять предыдущее, либо дополнять, либо изменять.

Прежде всего, завещание должно быть исполнимо. Когда завещатель решает выразить свою волю в заявлении, он должен думать о том, что в будущем это завещание будет исполняться. Завещать можно абсолютно любое своё имущество, даже то, которое на день составление завещания принадлежит. Например, человек знает, что в будущем я куплю, предположим, какой-то объект недвижимости. Главное, чтобы данное имущество пренадлежало на день смерти. Если не будет имущества, которое завещено, соответственно, оно не будет входить в наследство.