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МЧС рассматривает версию поджога: в Витебске загорелся автомобиль видеоблогера, известного критикой СТО

28 января 2018 07:35
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Новости Беларуси. 26 января в МЧС сообщили о возгорании легкового автомобиля Volkswagen Passat CC в Витебске.

Как сообщает МЧС, автомобиль оформлен на 27-летнюю девушку. Данным транспортным средством также пользуется витебский видеоблогер Евгений Кулешов. Молодой человек известен своей критикой СТО.

«На этом канале вы не увидите и не услышите хвалебных речей по поводу того, какие автомобили красивые и надежные. Я открою вам глаза на правду, покажу все минусы и изъяны нынешних автомобилей, и предостерегу вас от покупки ненужного вам хлама», – сообщает видеоблогер в описании YouTube-канала.

Фотографию повреждённого автомобиля Евгений выложил на странице «ВКонтакте». Пользователи социальной сети не удержались от комментариев.

«Когда разозлил автосервис»,

«Это полный капец»,

«Страховка то была хоть?»,

«Евген, если это твоя машина, то сочувствую!»,

«Блин, шутки шутками, а автомобиль жалко».

Volkswagen Passat CC стоял между двумя другими автомобилями. В результате пожара повреждены передняя левая часть, моторный отсек. МЧС рассматривает версию поджога неустановленным лицом.

Осенью прошлого года житель Мозыря поджог милицейский автомобиль.

В отделении мужчина применил насилие в отношении милиционера – здесь подробнее.

# авто # Поджог автомобилей # Евгений Кулешов

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