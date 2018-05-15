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Визит Александра Лукашенко в Таджикистан: какие мероприятия запланированы

15 мая 2018 06:59
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Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и Таджикистана на высшем уровне. Накануне борт белорусского лидера приземлился в международном аэропорту Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит Александра Лукашенко в Таджикистан: какие мероприятия запланированы-1

Во время официального визита запланирован ряд встреч. Пройдут переговоры Александра Лукашенко с таджикским лидером Эмомали Рахмоном. Предполагается, что стороны обсудят перспективы и основные направления развития партнёрских отношений. Запланирован и двусторонний бизнес-форум. В Душанбе сейчас работает наша съемочная группа.

Подробности – в видеоматериале

# Беларусь-Таджикистан # Александр Лукашенко # Фотофакт

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