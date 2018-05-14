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14 мая в Минске состоится официальное открытие XXV международного форума «ТИБО-2018»

14 мая 2018 07:27
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Новости Беларуси. ТИБО готов удивлять. 14 мая в Минске состоится официальное открытие юбилейного, 25-го по счету, международного форума по информационно-коммуникационным технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году он пройдет в «Минск-Арене». Здесь в течение недели можно будет в подробностях увидеть, как идет цифровая трансформация страны. Телекоммуникации и игровые технологии, робототехника, цифровая полиграфия, 3D-печать, возможности искусственного интеллекта – за внимание посетителей будут конкурировать более 100 экспонентов. Главное место на форуме займет экспозиция «IT-страна Беларусь».

# It-технологии # общество # Фотофакт

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