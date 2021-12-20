10 тысяч человек – это много или мало для социсследования? Отвечает директор Института социологии НАН Беларуси

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.
Алена Сырова, СТВ:
Не мало ли времени прошло, чтобы сравнивать, как изменились настроения?
Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор:
Настроение у людей может меняться каждый день, не то что через полгода или меньший какой-то срок. Поэтому срок вполне достаточный. Наверное, само это исследование проведено повторно неслучайно в преддверии референдума. То исследование, которое предшествовало, по объему тоже масштабное, было заключительным этапом, подводящим итоги событиям августовским. Сложный был год. Поэтому оно проведено, я бы сказала, вовремя, абсолютно своевременно, по методике, которая позволяет сравнить данные, увидеть динамику – она положительная, как мы видим по целому ряду социально значимых вопросов.
Алена Сырова:
Изначально предполагалось, что закрытыми будут результаты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это рабочее исследование. Оно было обнародовано только потому, что Президент дал указание объяснить и рассказать. 10 тысяч человек опросили – разве могут 10 тысяч человек каким-то образом объяснить, как живет наше 9-миллионное государство?
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
10 тысяч человек могут сделать все что угодно, в том числе и объяснить, как живет многомиллионное государство. В целом такая выборка не совсем традиционна для обычных исследований, которые проводит и наш Институт социологии, и другие организации. В данном случае, определяя именно такую выборочную совокупность, мы исходили из возможностей и даже где-то из необходимости использовать эту армию респондентов, чтобы через них донести до всех остальных (друзей, знакомых, родственников, близких) то проблемное поле, которое интересовало социологов и, соответственно, заказчика исследования.
Алена Сырова:
То есть 10 тысяч – это немало?
Николай Мысливец:
10 тысяч – это очень много. Как правило, в тех исследованиях, которые проводятся в республике по общереспубликанской выборке, опрашиваются в пределах тысячи респондентов, может быть немножко больше или меньше выборка рассчитана. 10 тысяч – это эксклюзив.
Кирилл Казаков:
А то, что говорят – чуть больше 50 регионов, не все регионы, но при этом каждый областной центр, столица. Может, кто-то посчитает: в моем районе не было опроса, мое мнение не учли.
Николай Мысливец:
Мы отвечали даже на интересные телефонные звонки, когда люди спрашивали: я тоже хочу принять участие в опросе, куда мне приехать, как это сделать? Мы объясняли, что выборка репрезентативна, участвуют в этой выборке респонденты, которые живут абсолютно во всех регионах, которые представляют и крупные города, и сельские населенные пункты, которые различны по возрасту. За счет этого обеспечивается репрезентативность исследования.
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