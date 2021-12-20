Боровик: мы заинтересованы со всеми работать, но вынуждены работать в том ключе, к кому не боимся повернуться спиной

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу « По существу » ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.

Вадим Боровик, политолог: Может сложиться впечатление, что мы как-то искусственно отвернулись от западного мира. Слушайте, развалился Союз, в российском правительстве сидели американские советники в штате. Американское посольство было самое технологически прослушиваемое. В каждом кирпиче были свои датчики. Мы чуть ли не начали сдавать всю агентуру, остановил вовремя Владимир Владимирович эту ситуацию. И в Беларуси Александр Григорьевич вовремя пришел, не дали развалить страну. Мы изначально выстраивали политику от Лиссабона до Дальнего Востока, Беларусь была заинтересована и с Европейским союзом дружить, взаимодействовать. Но что Путин сказал? На что Путин жаловался? Когда мы общаемся с американцами, во время пресс-конференции все уважительно, а потом они нас за угол заводят под локоть и на ухо говорят: вы там кивайте, но делайте то, что мы вам говорим. Так если они РФ, члену Совета безопасности, ядерной державе такое говорят? Что вы думаете, они будут с Беларусью вести себя порядочно? Белорусы, поймите, мы заинтересованы со всеми работать, но вынуждены работать в том ключе, к кому не боимся повернуться спиной. Потому что если к этим ребятам спиной повернуться, то накинут петлю.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В 2020 году у нас, по сути, была гибридная интервенция трех соседних стран: Литвы, Польши и Украины.

Вадим Боровик:

Под руководством США. Центры были в Праге, Варшаве, и Вильнюс был там. Обиделись они, бедняги. Что мы построили атомную станцию, а они закрыли. Они хотели, чтобы мы тоже были безмозглыми, чтобы свое сельское хозяйство положили. Они хвастаются тем, что у них в два раза вырос уровень ВВП на душу населения. Если от вас уедет больше половины населения, так тоже в два раза вырастет. На 100 рублей было 10 едоков, стало 5 – в два раза вырастет на душу населения. Понимаете, какая манипуляция?

Алена Сырова, СТВ:

В любом случае нам неважно, что думают они. Нам важно, что думают сами белорусы. Нам жить на этой земле и распоряжаться, строить ее будущее.

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