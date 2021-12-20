«Если ваша жизнь ухудшается, кто в этом виноват?» Вот как изменились ответы белорусов за год
Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.
Алена Сырова, СТВ:
Хотела бы обратить внимание на цифры, сегодня они появились, которые свидетельствуют о том, что белорусы готовы брать на себя ответственность за ту ситуацию, которая складывается в их жизни. На вопрос «Если ваша жизнь ухудшается, то, как вы считаете, кто в этом виноват?» 26,2 % винят себя.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Четверть населения.
Алена Сырова:
Я знаю, что аналогичный вопрос задавался год назад. Как поменялось?
Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ECOOM:
Колоссально. Вас смотрят, вас слушают, здравый смысл. 16 % было. А вот это ваша роль и есть. Я бы обратил внимание знаете на что? Президенту, если жизнь ухудшается, – 4,6, да? А в начале года 4,5. Стабильная группировка получается.
Алена Сырова:
Это одни и те же люди, у которых один и тот же виноват.
Кирилл Казаков:
Здесь это самое простое – винить во всем Президента. Потому что Президент действительно много сделал для страны, но взять на себя ответственность…
Сергей Мусиенко:
Вот эта незначительная доля заставляет задуматься. Заметьте, я сейчас опять про СМИ скажу хорошее слово. Ну, не при вас, конечно. Правительство других стран – 9,3. Боровик сейчас скажет, сколько было в феврале.
Кирилл Казаков:
Это, наверное, королеве Великобритании доверяют, да? Либо канцлеру Германии доверяют. Они нас спасут, однозначно.
Сергей Мусиенко:
Сколько, думаешь?
Вадим Боровик, политолог:
Я вам другое скажу.
Сергей Мусиенко:
Я вопрос задал, ты что, у нас еврей?
Вадим Боровик:
Антисемитизма в наших эфирах никогда не будет. Я не еврей, но евреев никогда не обижал. Так что никогда такие вопросы нельзя задавать.
Сергей Мусиенко:
Ну ответь на вопрос.
Вадим Боровик:
Задай вопрос, сформулируй мне.
Сергей Мусиенко:
Какая была градация правительств других стран в ответе февральском?
Вадим Боровик:
Виновата?
Алена Сырова:
Виновата в том, что мы живем плохо.
Кирилл Казаков:
Да, виноватых в правительстве других стран – 9,3 %.
Вадим Боровик:
Я честно скажу, не следил. Я могу сказать, что есть такой контингент граждан…
Кирилл Казаков:
Может быть, в два раза больше, я предположу.
Сергей Мусиенко:
В три. Вы понимаете, и здесь роль разъяснения ваша огромна. Потому что люди услышали, увидели. И в этот год мы услышали от лидеров других государств, как они нас любят, какие санкции хотят ввести. Мы увидели различные аспекты, и это были не слова, а дела. И вот это отражение произошло. А вы говорите зачем.
Кирилл Казаков:
Мы не говорим, мы объясняем зачем.
Сергей Мусиенко:
Динамика меняется. И, на мой взгляд, существенно.
Вадим Боровик:
Самая проблемная часть общества какая? Есть такой контингент, который… Были плохие коммунисты, они их кляли на кухне за этим делом. Потом пришли бнфовцы, были плохие бнфовцы. Потом пришел Лукашенко. Лукашенко плохой.
Кирилл Казаков:
Профессиональные жалобщики, есть такое понятие.
Вадим Боровик:
И давайте сравним. Два электрика, простые мужики. Один получает заработную плату небольшую в ЖЭСе, второй небольшую в ЖЭСе, еще подрабатывает. Один под лавкой спит пьяный и замерзает. И жене не приносит домой получку. Другой своими руками кухню сделал, что-то отремонтировал, на дачке поработал, еще подсобное хозяйство. И два разных уровня жизни.
Кирилл Казаков:
У первого будет Президент виноват. А у этого не будет никто виноват. Он будет сам за себя нести ответственность.
Вадим Боровик:
У этого, который или выпивает, или злоупотребляет, или игроман, или наркоман и прочее, у него всегда будет кто-то виноват. Потому что самый удобный способ. Самое любимое занятие какое у этого контингента? Сесть и кого-то поносить грязью. Я вам приведу пример. Я как-то в аптеку зашел в период этих событий, захожу: из аптеки с пятью банками пустырника и с БЧБ-флагом выходит с перегаром мужик и говорит: «Мы вместе». Я говорю: «Нет, мы не вместе, и скоро ты будешь в другом месте». Вот и все.
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