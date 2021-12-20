«Если ваша жизнь ухудшается, кто в этом виноват?» Вот как изменились ответы белорусов за год

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.

Алена Сырова, СТВ:

Хотела бы обратить внимание на цифры, сегодня они появились, которые свидетельствуют о том, что белорусы готовы брать на себя ответственность за ту ситуацию, которая складывается в их жизни. На вопрос «Если ваша жизнь ухудшается, то, как вы считаете, кто в этом виноват?» 26,2 % винят себя. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Четверть населения. Алена Сырова:

Я знаю, что аналогичный вопрос задавался год назад. Как поменялось?

Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ECOOM:

Колоссально. Вас смотрят, вас слушают, здравый смысл. 16 % было. А вот это ваша роль и есть. Я бы обратил внимание знаете на что? Президенту, если жизнь ухудшается, – 4,6, да? А в начале года 4,5. Стабильная группировка получается. Алена Сырова:

Это одни и те же люди, у которых один и тот же виноват. Кирилл Казаков:

Здесь это самое простое – винить во всем Президента. Потому что Президент действительно много сделал для страны, но взять на себя ответственность… Сергей Мусиенко:

Вот эта незначительная доля заставляет задуматься. Заметьте, я сейчас опять про СМИ скажу хорошее слово. Ну, не при вас, конечно. Правительство других стран – 9,3. Боровик сейчас скажет, сколько было в феврале. Кирилл Казаков:

Это, наверное, королеве Великобритании доверяют, да? Либо канцлеру Германии доверяют. Они нас спасут, однозначно. Сергей Мусиенко:

Сколько, думаешь?

Вадим Боровик, политолог:

Я вам другое скажу. Сергей Мусиенко:

Я вопрос задал, ты что, у нас еврей? Вадим Боровик:

Антисемитизма в наших эфирах никогда не будет. Я не еврей, но евреев никогда не обижал. Так что никогда такие вопросы нельзя задавать. Сергей Мусиенко:

Ну ответь на вопрос. Вадим Боровик:

Задай вопрос, сформулируй мне. Сергей Мусиенко:

Какая была градация правительств других стран в ответе февральском? Вадим Боровик:

Виновата?

Алена Сырова:

Виновата в том, что мы живем плохо. Кирилл Казаков:

Да, виноватых в правительстве других стран – 9,3 %. Вадим Боровик:

Я честно скажу, не следил. Я могу сказать, что есть такой контингент граждан… Кирилл Казаков:

Может быть, в два раза больше, я предположу. Сергей Мусиенко:

В три. Вы понимаете, и здесь роль разъяснения ваша огромна. Потому что люди услышали, увидели. И в этот год мы услышали от лидеров других государств, как они нас любят, какие санкции хотят ввести. Мы увидели различные аспекты, и это были не слова, а дела. И вот это отражение произошло. А вы говорите зачем. Кирилл Казаков:

Мы не говорим, мы объясняем зачем.