Прямой эфир

«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev

10 апреля 2018 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Сейчас Вы – частый гость в Беларуси, ведь у Вас финальный подготовительный этап перед конкурсом. Скажите, что ещё не успели сделать?

Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:
У меня есть песня такая – «Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир, мне кажется. Поэтому так много впереди ещё всего, что нужно сделать. И очень тяжело остановиться на чём-то одном.

Но я очень рад, что сейчас, на данном этапе, я очень часто бываю в Минске.

У меня уже даже есть любимые места, которые я люблю посещать.

«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev-1


Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/

Что думает о промо-туре «Евровидения» Alekseev и какие страны уже посетил?

Alekseev о приёмной семье в Испании: «Мы не общались 16 лет. Я звонил по Skype и они не могли сдерживать слёз»

«Здесь есть большое количество людей, которые готовы и могут меня поддержать: почему Alekseev решил выступать на «Евровидении» от Беларуси

Alekseev: «Знаком с NaviBand, мы виделись с Алёной Ланской и Дмитрием Колдуном. Я очень попросил их помочь мне»

Alekseev о номере для «Евровидения»: «Настроен сделать всё для того, чтобы занять самое высокое место»

Alekseev: «С NaviBand очень хорошо дружу, мне очень понравилось их выступление в прошлом году»

«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev-4


Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/

Я знаю, что Alekseev – это псевдоним лишь отчасти. Расскажите эту историю.

Alekseev:
Это – моя фамилия. И, да, с ней связана невероятная история. Мой дедушка, когда воевал, боевой товарищ спас его от смертельного ранения.

И сам погиб при этом.

Этого человека звали Владимир Алексеев. И вот в память о нём дедушка взял его имя и фамилию, и стал Владимиром Алексеевым. И до сих пор наша семья носит эту фамилию. И я безумно горжусь, что и проект мой, проект всей моей жизни тоже обрёл такое название.

Alekseev: «Какой-то период я работал ассистентом маркетолога. И мне совершенно это не понравилось»

С чего начинается утро Alekseev’а?

Alekseev:
С завтрака. У меня есть определённое количество упражнений физических, которые я должен выполнять ежедневно. К сожалению, не всегда это удаётся, но я стараюсь.

Никита, настройте наших зрителей на удачный день.

Alekseev:
Призываю верить, любить друг друга, ценить каждый момент.

И вдохновения вам, даже на сегодняшний день!

Пусть он будет прекрасен и незабываем! 

# Музыка # Фотофакт # Белорусские исполнители # Alekseev

Другие новости рубрики

Все новости
Какой сценический наряд приносит удачу Наталье Тамело, и что всегда возят на концерты парни из группы Litesound?
09 апреля 2018 07:46

Какой сценический наряд приносит удачу Наталье Тамело, и что всегда возят на концерты парни из группы Litesound?

«Мы постараемся максимально сделать позитивный концерт». Солисты вокальной группы «Чистый голос» – о сольном концерте
30 марта 2018 09:52

«Мы постараемся максимально сделать позитивный концерт». Солисты вокальной группы «Чистый голос» – о сольном концерте

«В музыке для меня есть такой напор и драйв, она постоянно куда-то летит». Интервью участников новой группы Андрея Хлестова
26 марта 2018 08:22

«В музыке для меня есть такой напор и драйв, она постоянно куда-то летит». Интервью участников новой группы Андрея Хлестова