«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev

Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Сейчас Вы – частый гость в Беларуси, ведь у Вас финальный подготовительный этап перед конкурсом. Скажите, что ещё не успели сделать?

Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:

У меня есть песня такая – «Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир, мне кажется. Поэтому так много впереди ещё всего, что нужно сделать. И очень тяжело остановиться на чём-то одном.

Но я очень рад, что сейчас, на данном этапе, я очень часто бываю в Минске.

У меня уже даже есть любимые места, которые я люблю посещать.