«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev

Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Сейчас Вы – частый гость в Беларуси, ведь у Вас финальный подготовительный этап перед конкурсом. Скажите, что ещё не успели сделать?
Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:
У меня есть песня такая – «Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир, мне кажется. Поэтому так много впереди ещё всего, что нужно сделать. И очень тяжело остановиться на чём-то одном.
Но я очень рад, что сейчас, на данном этапе, я очень часто бываю в Минске.
У меня уже даже есть любимые места, которые я люблю посещать.
Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/
Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/
Я знаю, что Alekseev – это псевдоним лишь отчасти. Расскажите эту историю.
Alekseev:
Это – моя фамилия. И, да, с ней связана невероятная история. Мой дедушка, когда воевал, боевой товарищ спас его от смертельного ранения.
И сам погиб при этом.
Этого человека звали Владимир Алексеев. И вот в память о нём дедушка взял его имя и фамилию, и стал Владимиром Алексеевым. И до сих пор наша семья носит эту фамилию. И я безумно горжусь, что и проект мой, проект всей моей жизни тоже обрёл такое название.
Alekseev: «Какой-то период я работал ассистентом маркетолога. И мне совершенно это не понравилось»
С чего начинается утро Alekseev’а?
Alekseev:
С завтрака. У меня есть определённое количество упражнений физических, которые я должен выполнять ежедневно. К сожалению, не всегда это удаётся, но я стараюсь.
Никита, настройте наших зрителей на удачный день.
Alekseev:
Призываю верить, любить друг друга, ценить каждый момент.
И вдохновения вам, даже на сегодняшний день!
Пусть он будет прекрасен и незабываем!