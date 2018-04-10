Alekseev: «С NaviBand очень хорошо дружу, мне очень понравилось их выступление в прошлом году»

Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Вашей крёстной матерью на сцене стала Ани Лорак. А, может быть, кто-то из российских артистов также Вас отметил?
Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:
За последние три года, конечно, я получил очень много лестных слов и очень много наград. Я рад, что у меня есть очень много сил для того, чтобы развиваться, продолжать делать своё дело.
Чтобы нести музыку своему зрителю.
Поэтому огромное спасибо всем, кто поддерживает меня и поддерживал, и будет поддерживать.