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«Мы постараемся максимально сделать позитивный концерт». Солисты вокальной группы «Чистый голос» – о сольном концерте

30 марта 2018 09:52
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На 1 апреля намечен сольный концерт, пожалуй, самого элегантного и звучного мужского коллектива нашей страны – вокальной группы «Чистый голос».  

«Мы постараемся максимально сделать позитивный концерт». Солисты вокальной группы «Чистый голос» – о сольном концерте -1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – солисты заслуженного коллектива Республики Беларусь, вокальная группа «Чистый голос» – Валерий Пригун и Юрий Гузич.

Валерий Пригун, солист заслуженного коллектива Республики Беларусь, участник вокальной группы «Чистый голос»:  
Главное, что 1 апреля – это не шутка, это абсолютно серьезно, что 1 апреля – концерт. Он состоится в 18.00.  

Меняется ли у вас репертуар из концерта в концерт или у вас уже есть музыкальный фундамент, и вы следуете четким правилам?  

Валерий Пригун:  
Что-то будет обкатанное, что-то будет новое. Весна, поэтому мы постараемся максимально сделать позитивный концерт, максимально подобрать произведения, которые соответствуют этому периоду, и конечно что-то будет из серьезных произведений, что-то будет из старого, что-то – из нового.  

«Мы постараемся максимально сделать позитивный концерт». Солисты вокальной группы «Чистый голос» – о сольном концерте -4

Во время концерта, наверное, есть одна или две песни – гвоздь программы? 

Юрий Гузич, солист Заслуженного коллектива Республики Беларусь, участник вокальной группы «Чистый голос»: 
«Лявоніха» – это хит, который просто у нас появился в коллективе года три, наверное, назад. У нас есть такая маленькая история, эта песня делится на две части. Мы поем-поем-поем и поем до периода концовочки, дальше мы начинаем петь эту песню с залом. Это неубиваемая история, зал поет даже в России. Она просто рвет зал. 

Какие планы на будущее у вокальной группы «Чистый голос»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.  

# Музыка # Фотофакт # Белорусские исполнители # Валерий Пригун # Юрий Гузич

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