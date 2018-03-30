«Мы постараемся максимально сделать позитивный концерт». Солисты вокальной группы «Чистый голос» – о сольном концерте

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – солисты заслуженного коллектива Республики Беларусь, вокальная группа «Чистый голос» – Валерий Пригун и Юрий Гузич.

Валерий Пригун, солист заслуженного коллектива Республики Беларусь, участник вокальной группы «Чистый голос»:

Главное, что 1 апреля – это не шутка, это абсолютно серьезно, что 1 апреля – концерт. Он состоится в 18.00.

Меняется ли у вас репертуар из концерта в концерт или у вас уже есть музыкальный фундамент, и вы следуете четким правилам?

Валерий Пригун:

Что-то будет обкатанное, что-то будет новое. Весна, поэтому мы постараемся максимально сделать позитивный концерт, максимально подобрать произведения, которые соответствуют этому периоду, и конечно что-то будет из серьезных произведений, что-то будет из старого, что-то – из нового.