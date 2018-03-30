«Мы постараемся максимально сделать позитивный концерт». Солисты вокальной группы «Чистый голос» – о сольном концерте

На 1 апреля намечен сольный концерт, пожалуй, самого элегантного и звучного мужского коллектива нашей страны – вокальной группы «Чистый голос».
На 1 апреля намечен сольный концерт, пожалуй, самого элегантного и звучного мужского коллектива нашей страны – вокальной группы «Чистый голос».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – солисты заслуженного коллектива Республики Беларусь, вокальная группа «Чистый голос» – Валерий Пригун и Юрий Гузич.
Валерий Пригун, солист заслуженного коллектива Республики Беларусь, участник вокальной группы «Чистый голос»:
Главное, что 1 апреля – это не шутка, это абсолютно серьезно, что 1 апреля – концерт. Он состоится в 18.00.
Меняется ли у вас репертуар из концерта в концерт или у вас уже есть музыкальный фундамент, и вы следуете четким правилам?
Валерий Пригун:
Что-то будет обкатанное, что-то будет новое. Весна, поэтому мы постараемся максимально сделать позитивный концерт, максимально подобрать произведения, которые соответствуют этому периоду, и конечно что-то будет из серьезных произведений, что-то будет из старого, что-то – из нового.
Во время концерта, наверное, есть одна или две песни – гвоздь программы?
Юрий Гузич, солист Заслуженного коллектива Республики Беларусь, участник вокальной группы «Чистый голос»:
«Лявоніха» – это хит, который просто у нас появился в коллективе года три, наверное, назад. У нас есть такая маленькая история, эта песня делится на две части. Мы поем-поем-поем и поем до периода концовочки, дальше мы начинаем петь эту песню с залом. Это неубиваемая история, зал поет даже в России. Она просто рвет зал.
Какие планы на будущее у вокальной группы «Чистый голос»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.