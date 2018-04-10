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Alekseev о приёмной семье в Испании: «Мы не общались 16 лет. Я звонил по Skype и они не могли сдерживать слёз»

10 апреля 2018 15:55
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Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:
У нас ещё предстоит несколько путешествий: в Израиль – в Тель-Авив, мы будем в Амстердаме и мы будем в Мадриде. Мадрид для меня – особенный город, потому что он находится совсем недалеко от маленького городка Мула, где я в детстве очень часто бывал. Ещё ребёнком я ездил туда на лето для того, чтобы учить язык.

У меня там была такая приёмная семья: мама Пепа, папа Фернандо.

Alekseev о приёмной семье в Испании: «Мы не общались 16 лет. Я звонил по Skype и они не могли сдерживать слёз» -1


Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/

И мы с ними не общались долгих 16 лет. И в прошлом году они меня нашли в соцсетях, и написали мне, и сказали, что очень рады снова возобновить отношения наши. Хотя бы, так отдалённо, хотя бы, в соцсетях.

А сейчас у нас появилась возможность встретиться.

Это – такой волнительный момент. Я помню, я звонил по Skype и мы общались, и они не могли сдерживать слёз, они безумно рады, они поддерживают меня. И очень ждут встречи, как и я, собственно говоря. Тоже безумно жду.

«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev

Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/

# калейдоскоп # Евровидение 2018 # Никита Алексеев

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