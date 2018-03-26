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«В музыке для меня есть такой напор и драйв, она постоянно куда-то летит». Интервью участников новой группы Андрея Хлестова

26 марта 2018 08:22
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – солист группы «Hlest-off» – Андрей Хлестов, гитарист группы «Hlest-off» – Егор Бакунович и гитарист группы «Hlest-off» – Виктор Наумик.

Расскажите историю создания группы. Это будет какой-то рок?

Андрей Хлестов, солист группы «Hlest-off»: 
Да. То, что касается меня, я давно в эстраде, в эстрадной и популярной песне. Очень много уже популярной песни, и захотелось уже по истечению какого-то времени моего становления. Честно, тяготело с детства к роковым исполнителям, песням. Буквально год, а может и два года назад мы собрались: Юра, Игорь Ковалёв – ребята и решили попробовать себя в этом направлении.

«В музыке для меня есть такой напор и драйв, она постоянно куда-то летит». Интервью участников новой группы Андрея Хлестова-1

Уже есть первый клип?

Андрей Хлестов:
Клип – это, может, громко сказано. Это, можно сказать, такой ролик. Клип мы хотим снять уже на другую песню, она называется «Я верю в удачу». И когда пойдёт хорошая погода, я в своем бывшем амплуа, хочется снять нормальный клип. Рокеры – это естественно, байкеры, яхты, чтобы это было такое движение. Потому что в музыке для меня есть такой напор и драйв, она постоянно куда-то летит, и хочется за ней бежать и подталкивать ее дальше.

«В музыке для меня есть такой напор и драйв, она постоянно куда-то летит». Интервью участников новой группы Андрея Хлестова-4

Будут концерты с новой песней?

Андрей Хлестов:
Наш директор Оля занимается этими вопросами. Ищет контакты на всевозможные фестивали, нужные концерты и, естественно, куда приглашают, мы будем приезжать, пока у нас такой большой концертной деятельности нет, потому что для этого ещё нужен репертуар. Одна-две-три песни – это ещё не показатель. Сначала надо сделать материал, а потом его куда-то предоставлять. 

# Музыка # Фотофакт # Белорусские исполнители # Андрей Хлестов # Егор Бакунович # Виктор Наумик

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