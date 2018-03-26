«В музыке для меня есть такой напор и драйв, она постоянно куда-то летит». Интервью участников новой группы Андрея Хлестова

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – солист группы «Hlest-off» – Андрей Хлестов, гитарист группы «Hlest-off» – Егор Бакунович и гитарист группы «Hlest-off» – Виктор Наумик. Расскажите историю создания группы. Это будет какой-то рок? Андрей Хлестов, солист группы «Hlest-off»:

Да. То, что касается меня, я давно в эстраде, в эстрадной и популярной песне. Очень много уже популярной песни, и захотелось уже по истечению какого-то времени моего становления. Честно, тяготело с детства к роковым исполнителям, песням. Буквально год, а может и два года назад мы собрались: Юра, Игорь Ковалёв – ребята и решили попробовать себя в этом направлении.

Уже есть первый клип? Андрей Хлестов:

Клип – это, может, громко сказано. Это, можно сказать, такой ролик. Клип мы хотим снять уже на другую песню, она называется «Я верю в удачу». И когда пойдёт хорошая погода, я в своем бывшем амплуа, хочется снять нормальный клип. Рокеры – это естественно, байкеры, яхты, чтобы это было такое движение. Потому что в музыке для меня есть такой напор и драйв, она постоянно куда-то летит, и хочется за ней бежать и подталкивать ее дальше.