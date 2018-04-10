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Alekseev: «Какой-то период я работал ассистентом маркетолога. И мне совершенно это не понравилось»

10 апреля 2018 16:37
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Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

У Вас нет музыкального образования. Это, скорее, мешает или помогает? И как себя чувствуете среди дипломированных артистов?

Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:
Конечно же, это ничем не помогает.

И этот пробел нужно восполнить.

И я этим занимаюсь, и делаю всё возможное для того, чтобы как можно быстрее обрести музыкальную грамоту. И уверен, что в ближайшее время мне удастся это сделать. И, конечно же, в дальнейшем это будет мне помогать.

Тем не менее, высшее образование у Вас есть. Вы – маркетолог.

Alekseev: «Какой-то период я работал ассистентом маркетолога. И мне совершенно это не понравилось» -1

Alekseev:
Да.

Удалось ли, хотя бы, пару дней поработать по специальности?

Alekseev:
Да, какой-то период я работал ассистентом маркетолога. И мне совершенно это не понравилось. Я не могу сказать, что я зря потратил 4 года. Те знания, которые я получил, я сейчас очень хорошо интегрирую в мой теперешний рабочий процесс. Поэтому это был хороший опыт для меня.

Если бы я работал по профессии, я был бы несчастным человеком.  

Есть ли сегодня, хотя бы, что-то, что хочется поменять в жизни?

Alekseev:
Нет. Я очень много и долго работал. И ещё больше времени я мечтал о том, чтобы выйти на большую сцену. Поэтому сейчас отворачиваться от этой мечты и что-либо менять – даже какой-то самый маленький нюанс – было бы глупо. 

«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev

Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/

# калейдоскоп # Евровидение 2018 # Никита Алексеев

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