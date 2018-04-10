Alekseev: «Какой-то период я работал ассистентом маркетолога. И мне совершенно это не понравилось»

Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
У Вас нет музыкального образования. Это, скорее, мешает или помогает? И как себя чувствуете среди дипломированных артистов?
Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:
Конечно же, это ничем не помогает.
И этот пробел нужно восполнить.
И я этим занимаюсь, и делаю всё возможное для того, чтобы как можно быстрее обрести музыкальную грамоту. И уверен, что в ближайшее время мне удастся это сделать. И, конечно же, в дальнейшем это будет мне помогать.
Тем не менее, высшее образование у Вас есть. Вы – маркетолог.
Alekseev:
Да.
Удалось ли, хотя бы, пару дней поработать по специальности?
Alekseev:
Да, какой-то период я работал ассистентом маркетолога. И мне совершенно это не понравилось. Я не могу сказать, что я зря потратил 4 года. Те знания, которые я получил, я сейчас очень хорошо интегрирую в мой теперешний рабочий процесс. Поэтому это был хороший опыт для меня.
Если бы я работал по профессии, я был бы несчастным человеком.
Есть ли сегодня, хотя бы, что-то, что хочется поменять в жизни?
Alekseev:
Нет. Я очень много и долго работал. И ещё больше времени я мечтал о том, чтобы выйти на большую сцену. Поэтому сейчас отворачиваться от этой мечты и что-либо менять – даже какой-то самый маленький нюанс – было бы глупо.
«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev
Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/