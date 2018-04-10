Alekseev: «Какой-то период я работал ассистентом маркетолога. И мне совершенно это не понравилось»

Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

У Вас нет музыкального образования. Это, скорее, мешает или помогает? И как себя чувствуете среди дипломированных артистов?

Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:

Конечно же, это ничем не помогает.

И этот пробел нужно восполнить.

И я этим занимаюсь, и делаю всё возможное для того, чтобы как можно быстрее обрести музыкальную грамоту. И уверен, что в ближайшее время мне удастся это сделать. И, конечно же, в дальнейшем это будет мне помогать.

Тем не менее, высшее образование у Вас есть. Вы – маркетолог.