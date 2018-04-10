«Здесь есть большое количество людей, которые готовы и могут меня поддержать: почему Alekseev решил выступать на «Евровидении» от Беларуси

Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Почему Вы решили подать заявку от Беларуси?

Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:

Есть несколько причин. Главная – это, конечно же, та любовь и признание, которые есть здесь, в Беларуси. И в городах, в которых я выступаю, где я даю свои концерты. Знаете, я за последних три творческих года дал свои концерты, выступил более, чем в 15 странах.

И я уверен, что я мог бы представить любую из них на конкурсе.

Потому что везде есть зрители, которые любят меня, которые поддерживают. И в Беларуси, может быть, их несколько больше. Поэтому я считаю себя белорусским исполнителем, в том числе. Кроме того, я получил награду «Певец года», по версии одного из главных телеканалов музыкальных в Беларуси. Это – безумно приятно. И, конечно же, я почувствовал, что здесь есть большое количество людей, которые готовы и могут меня поддержать. Поэтому я здесь.