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Alekseev: «Знаком с NaviBand, мы виделись с Алёной Ланской и Дмитрием Колдуном. Я очень попросил их помочь мне»

10 апреля 2018 16:11
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Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

На данный момент, Дмитрий Колдун имеет самый лучший результат выступления на конкурсе «Евровидение». А знакомы ли Вы с другими результатами Беларуси на конкурсе?

Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:
Мне всегда очень трудно выделять артистов среди других, потому что это – нечестно по отношению к тем исполнителям, имена которых ты, в итоге, не называешь. Поэтому я предпочитаю, не буду лукавить, уходить всегда от таких вопросов. Я хорошо знаком с NaviBand, мы виделись с Алёной Ланской и Дмитрием Колдуном.

У нас была встреча.

Alekseev: «Знаком с NaviBand, мы виделись с Алёной Ланской и Дмитрием Колдуном. Я очень попросил их помочь мне» -1


Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/

Я очень попросил их помочь мне, посоветовать, пообщаться со мной по поводу того же подготовительного этапа, уже, непосредственно, финальной части «Евровидения». Позадавал им интересующие меня вопросы.

У нас был такой занятный, классный диалог.

Много историй мне рассказывали. NaviBand, допустим, дали такой очень дельный совет – сказали, что очень-очень внимательно надо работать с группой операторов, со стэдикамщиками. Объясню для телезрителей: стэдикамщик – это тот человек, который ходит-ходит за тобой по пятам на сцене. Поэтому, конечно же, я из этих диалогов вынес очень много полезной для себя информации. Огромное спасибо за то, что откликнулись на моё предложение встретиться, не отказали мне. Было очень приятно познакомиться и пообщаться.

«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev

Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/

# Культура # Евровидение 2018 # Никита Алексеев

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