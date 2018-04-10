Alekseev: «Знаком с NaviBand, мы виделись с Алёной Ланской и Дмитрием Колдуном. Я очень попросил их помочь мне»

Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

На данный момент, Дмитрий Колдун имеет самый лучший результат выступления на конкурсе «Евровидение». А знакомы ли Вы с другими результатами Беларуси на конкурсе?

Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:

Мне всегда очень трудно выделять артистов среди других, потому что это – нечестно по отношению к тем исполнителям, имена которых ты, в итоге, не называешь. Поэтому я предпочитаю, не буду лукавить, уходить всегда от таких вопросов. Я хорошо знаком с NaviBand, мы виделись с Алёной Ланской и Дмитрием Колдуном.