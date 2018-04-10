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Alekseev о номере для «Евровидения»: «Настроен сделать всё для того, чтобы занять самое высокое место»

10 апреля 2018 16:22
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Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Как Вы сами оцениваете свои шансы на победу?

Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:
Я, конечно же, настроен на то, чтобы плодотворно подготовиться и сделать всё для того, чтобы занять самое высокое место.

Важен ли номер участника для победы? Или, всё-таки, всё решает песня?

Alekseev о номере для «Евровидения»: «Настроен сделать всё для того, чтобы занять самое высокое место»-1

Alekseev:
Когда ты говоришь о творчестве, ты не можешь назвать какую-то главную его составляющую. Есть музыкальный номер, который должен быть гармоничным с артистом, который должен не перечить твоему пониманию красивого, и который должен выражать твоё внутреннее состояние.

«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev

Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/

# Культура # Евровидение 2018 # Никита Алексеев

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