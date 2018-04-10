Alekseev о номере для «Евровидения»: «Настроен сделать всё для того, чтобы занять самое высокое место»

Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Как Вы сами оцениваете свои шансы на победу?
Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:
Я, конечно же, настроен на то, чтобы плодотворно подготовиться и сделать всё для того, чтобы занять самое высокое место.
Важен ли номер участника для победы? Или, всё-таки, всё решает песня?
Alekseev:
Когда ты говоришь о творчестве, ты не можешь назвать какую-то главную его составляющую. Есть музыкальный номер, который должен быть гармоничным с артистом, который должен не перечить твоему пониманию красивого, и который должен выражать твоё внутреннее состояние.
«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev
Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/