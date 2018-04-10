Alekseev о номере для «Евровидения»: «Настроен сделать всё для того, чтобы занять самое высокое место»

Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Как Вы сами оцениваете свои шансы на победу?

Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:

Я, конечно же, настроен на то, чтобы плодотворно подготовиться и сделать всё для того, чтобы занять самое высокое место.

Важен ли номер участника для победы? Или, всё-таки, всё решает песня?