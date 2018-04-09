Какой сценический наряд приносит удачу Наталье Тамело, и что всегда возят на концерты парни из группы Litesound?

Далеко не все белорусские селебрити с легкостью соглашаются обнародовать свои талисманы. Заслуженная артистка Республики Беларусь Наталья Тамело верит не столько в силу вещей, сколько в силу мысли, которой мы их заряжаем. Певица с трепетом относится ко всем окружающим ее предметам и уверена, что при наличии позитивного мышления любой из них может принести удачу. Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Если вам вещь очень нравится и себя ощущаете в ней комфортно, то вы мыслите уже позитивно, то и носите ее с удовольствием, с уверенностью, что вы выглядите себя прекрасно.

Даже концертные костюмы – это не просто составляющая успеха артиста. Они тоже бывают везучие и не очень. Наталья Тамело:

У меня есть одна вещь, которая, как мне кажется, приносит мне удачу, потому что она очень красивая, это мое любимое платье. Его вы могли видеть на финале «Золотой коллекции» в эфире СТВ.

Похожей философией в отношении вещей придерживается и известный белорусский композитор Святослав Позняк. Маэстро виртуозно складывает не только ноты в мелодичную гармонию, но и поток своих мыслей. За вдохновением и поддержанием внутренних сил музыкант часто отправляется в путешествия и привозит оттуда массу интересных вещиц, пропитанных энергетикой своего места.

Святослав Позняк, композитор, продюсер:

Я, конечно, очень верю, что вещи, как и мысли, и слова обладают какой-то энергетикой. К примеру, я с каждого своего путешествия привожу камни из Карибского моря, со дна поднял какую-то известковую породу. Я даже верю, что она обладает каким-то терапевтическим действием, я прикладываю к больным местам, когда что-либо болит.

Но есть у нашего героя особенно ценные экземпляры, с которыми он никогда не расстается. Святослав Позняк:

При мне всегда находится одна молитва, не буду показывать, это слишком личное, но это правда. А еще всегда при мне вот это колечко. Когда я был во Вьетнаме, посетил буддийский монастырь. Тут внутри три слоновых волоска и они просто обернуты в серебряную фольгу. В зависимости от того, на каком пальце ты носишь это кольцо, оно по-разному действует. Вот когда на безымянном пальце – это для здоровья.

Парни из группы Litesound обзавелись целым арсеналом, так называемых, оберегов. Будь-то кем-то подаренные либо появившиеся в определенный день или событие вещи – автоматически становятся для ребят чуть ли не реликвией. Владимир Карякин, солист группы Litesound:

Есть у меня целый экземпляр, это не на правах рекламы, это альбом «Backstreet boys», и он подписан лично участниками группы.

Дмитрий Карякин, солист группы Litesound:

Возим его на все концерты в гитарном чехле, кейсе лежит этот диск.