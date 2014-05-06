Евровидение-2014. Топ-10 песен конкурса этого года

Новости Дании. Чего ожидать от «Евровидения» в этом году? За кого болеть? Какие песни будут исполнены? Мы проанализировали данные международных букмекерских контор и составили ТОП-10 исполнителей и композиций, которые претендуют на право завоевать главный трофей конкурса – Хрустальный микрофон и увезти «Евровидение» к себе домой.

Армения. Aram MP3 с песней «You’re not alone»

Aram MP3 (Арам Саргсян) – 30-летний уроженец Еревана, способный совмещать семейную жизнь со сложным графиком концертов и выступлений на телевидении. Делает он это весьма успешно – весь Ереван заклеен постерами с его изображениями, хотя сам Арам звездой себя не считает.

В школьные годы он много болел, часто кашлял. Последовав совету врачей, он пошел учиться пению в хоре. Лечение сработало, Арам вскоре выздоровел, а вот страсть к музыке осталась. С тех пор он не расставался с мечтой о большой сцене, хоть и выбрал профессию фармацевта. Мечты должны сбываться, 6 мая Арам выступит в первом полуфинале «Евровидения» в Копенгагене с песней «You’re not alone». Смотрите клип на евровизийную песню!

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Швеция. Санна Нильсен с песней «Undo»

Взобравшись на первую строчку шведского iTunes, 29-летняя Санна Нильсен готовится покорить Европу лирической балладой «Undo». Это была седьмая попытка Санны в условиях жесткой конкуренции завоевать право представлять Швецию на конкурсе. Каждый раз она доходила до финала национального отбора, пару раз была в нескольких баллах от победы. В родной Швеции Санна стала самой молодой исполнительницей, которая достигла первой строчки хит-парадов. В одном из интервью Санна призналась, что всегда вдохновлялась творчеством Селин Дион, поэтому, впервые услышав трек, с которым она выступит на Евровидении, не смогла устоять.

Великобритания. Молли с песней «Children of the Universe»

Соединенное Королевство в этом году представляет восходящая звезда Молли Смиттен-Доунс, которую заметила команда BBC в процессе поиска юных дарований. Сама Молли говорит, что «песня должна быть чем-то большим. Она не может быть просто хорошей песней, это должен быть даже немного гимн». Свою композицию «Children of the Universe» она написала сама, за 48 часов. Так девушка стала на шаг ближе к своей цели – выступлению на «Евровидении», о котором она мечтала со школьной скамьи, когда разучивала с одноклассницами движения Gina G, представительницы Великобритания на «Евровидении-1996».

Украина. Мария Яремчук с песней «Tick-Tock»

Одной из первых стран, которые определились с представителем страны на конкурсе, была Украина. Этим человеком стала Мария Яремчук, которая споет песню собственного сочинения «Tick-Tock», к которой она также написала слова. Сейчас девушка активно работает с хореографом, чтобы удивить Европу не только голосом и песней, но и запоминающимся шоу. Любовь к музыке передалась Маше по наследству. Ее отец, Назарий Яремчук – украинская легенда, который, к сожалению, умер, когда Марии исполнилось 2 года. Но гены дали о себе знать, и уже в возрасте шести лет она поднялась на сцену для участия в своем первом конкурсе. Позже она участвовала в украинском «Голосе», представляла Украину на «Новой волне», где попала в тройку лучших.

Дания. Басим с песней «Cliche Love Song»

Когда Басиму было 15, он занял 4 место в X-factor и с тех пор узнал, что такое слава. Сейчас ему 22, и он представит страну на домашнем конкурсе. Сам Басим описывает свою песню как «поп-хит с намеком на соул и R&B и ждет не дождется, когда сможет поделиться ей с европейской публикой. «Это фантастика – петь эту песню для всей Европы! Вся страна будет стоять за моей спиной, и наша задача – сделать так, чтобы вся Европе думала так же, как мы».

Венгрия. Андраш Каллаи с песней «Running»

29-летний Андраш родился совсем не в Венгрии, а в Нью-Йорке в очень интересной семье: мать – модель, а отец – соул-певец и продюсер. В 2009 Андраш решил съездить на родину матери, чтобы она могла встретиться со своей мамой. Во время поездки он заметил объявление о прослушивании на местный музыкальный конкурс Megasztár. На конкурсе он занял 4 место, зато вскоре подписал контракт со звукозаписывающей студией Universal и переехал в Венгрию. Смотрите клип на евровизийную песню Каллаи!

Норвегия. Карл Эспен с песней «Silent storm»

Добродушный норвежец Карл Эспен вырос на острове недалеко от Бергена. Вероятно, воспитание в почти сельских условиях в идиллическом месте сделало его таким открытым миру. На пару с двоюродной сестрой Джозефин они взбирались на музыкальный Олимп с детства. Однако Карлу пришлось свернуть с этого пути: шесть лет он отслужил в армии в Косово. Потом стал плотником, работал волонтером с больными раком и охранником в местном баре. Однако 8 мая, в Копенгагене, во время второго полуфинала Евровидения мы услышим Карла с его песней «Silent storm».

Австрия. Кончита Вурст с песней «Rise Like a Phoenix»

Главный фрик «Евровидения» этого года – Кончита Вурст (Том Нойвирт) покорил уже не один конкурс в Австрии. Его потрясла австрийская толерантность, благодаря которой он сможет представить свою страну. «Я смотрел песенный конкурс еще, как я помню, с моей мамой. Я всегда хотел быть на этой сцене, и теперь – моя очередь, и я так счастлив и благодарен за эту возможность».

Азербайджан. Диляра Кязимова с песней «Start a Fire»

Из Баку на «Евровидение» снова приедет красавица – Диляра Кязимова. Диляра уже дважды участвовала в национальном отборе и представляла Азербайджан на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Юрмале, где поразила всех своим вокалом. К слову, Дилара окончила Академию музыки и консерваторию. Помимо пения она снимается в кино и занимается рисованием, а к одному из фильмов со своим участием она даже записала саундтрек. Диляра надеется в будущем совместить актерскую игру с пением, поучаствовав в мюзикле.

Израиль. Мэй Файнголд с песней «Same Heart»

Израиль представит девушка, которая поет с 8 месяцев – Мэй Файнголд. В это трудно поверить, но родители девушки утверждают, что именно тогда она начала напевать первые мелодии. Потом Мэй подросла и стала андэграунд рок-певицей, что не сразу скажешь по ее внешности. Всю жизнь красавица мечтала принять участие в музыкальном театре, пару лет назад мечта сбылась: ей предложили роль в известной музыкальной пьесе, после чего Мэй уже никогда не забывала о музыке. И вот, 8 мая, во втором полуфинале Евровидения мы услышим Мэй со сцены «Евровидения».

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания;07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.