Евровидение-2014. Накануне полуфинала с сестер Толмачевых сняли шапочки и переделали платья

Новости России. Образы со второй официальной репетиции сестер Толмачевых оценили неоднозначно. Шелковые боди, легкие нежно-кремовые платья и шапочки.

Многие отметили, что наряды добавили к юному возрасту девушек еще несколько лет. Судите сами – смотрите фото. Напомним, Насте и Маше по 17 лет.

Платья Толмачевым шила востребованная российская дизайнер Ульяна Сергеенко. Она попыталась превратить сестер в фей, а за основу взяла наряд, который публика уже видела на певице Рианне.

Поп-дива появилась в платье от Сергеенко на красной дорожке премии MTV Movie Awards 2014, прошедшей недавно в Лос-Анджелесе.

Эксперты моды назвали наряд Рианны пеньюаром, а светские хроникеры шутили: певица пришла на красную дорожку прямо из постели.

Накануне полуфинала «Евровидения» в наряды и образы сестер Толмачевых были внесены некоторые изменения.

«Комсомольская правда в России»:

Стилисты посоветовали близняшкам отказаться от шапочек, в которых девочки, выступали на предыдущих репетициях, дабы ничто не затмевало юного возраста Толмачевых. И на нежно-кремовых платьях Толмачевых появились небольшие кармашки, чтобы замаскировать провода от микрофонов. С прическами стилисты Маши и Насти тоже пока до конца не определились. Напомним: во время номера волосы девушек сплетены в одну нить, чтобы подчеркнуть, что они – близнецы. Кульминацией номера является то, что эта «нить» разрывается. На последней репетиции этот разрыв был показан более явно и экспрессивно, чем на предыдущих.

Концепция номера, с которым Толмачевы покоряют «Евровидение» такова: в начале композиции сестры стоят на качелях спиной друг к другу и держат в руках две прозрачные трубочки. После чего, расходятся по краям качелей. У каждой из них в руках остается по трубочке. И номер, и презентационное видео, и клип (смотрите здесь) подтверждают: Настя и Маша – одно целое.

Одним из авторов композиции Shine для Толмачевых стал Филипп Киркоров.

Сейчас он находится в Копенгагене и всячески поддерживает Машу и Настю. Напомним, на протяжении последних десяти лет Филипп Бедросович активно занимается продюсированием.

В «Евровидении» Киркорова называют экспертом. Он уже готовил нескольких участников, представителей разных стран, к этому конкурсу: украинка Ани Лорак, белорус Дмитрий Колдун, грек Сакис Рувас.

Еврофаны уже привыкли: своих подопечных Киркоров всегда выводит в лидеры «Евровидения».

Режиссеры, гримеры, стилисты, дизайнеры – в команде Филиппа Бедросовича всегда работают профессионалы.

А к постановке евровизийных номеров Киркоров всегда привлекает греческого режиссера Фокаса, который когда-то придумал ставший уже легендарным номер с белым роялем для Димы Билана на песню «Never let you go».

Смотрите все евровизийные постановки режиссера Фокаса на нашей группе «Вконтакте».

Фокаса называют гениальным режиссером-постановщиком. Однако все его подопечные отмечают: работать с гением очень непросто. Близняшкам Толмачевым пришлось качать бицепсы, чтобы попросту удержать в руках стеклянные палки. Смотрите видео со второй официальной репетиции в Дании.

Сестры Толмачевы, представители России на конкурсе «Евровидение-2014» (в интервью Артуру Гаспаряну):

Номер действительно непростой – не как обычно, когда на сцене стоишь и поешь. Тяжело было научиться держать равновесие на качелях, потому что они не такие уж и широкие. Было страшновато. А у нас еще длинные платья и палки в руках, то есть волшебные палочки – но они достаточно большие и тяжелые. Не каждый сможет такую поднять, и поначалу они у нас все время падали. Но мы тренируемся в спортзале и за это время накачали немножко руки, чтобы хоть чуть-чуть можно было удержать их (палки). И во всем этом – палки, платья, качели – надо не запутаться, а еще и петь! В общем, сложный вышел номер.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая).

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.