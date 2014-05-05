Детские хоры из 5 стран собрал международный музыкальный проект телеканала СТВ «Хорошоу»

Новости Беларуси. 5 мая телеканал СТВ приступил к съемкам серии концертов международного конкурса «Хорошоу». На этот раз музыкальный популярный проект собрал детские коллективы со всей Европы. В Минск приехали хоры из Эстонии, России, Литвы и Чехии. Представит своего участника и Беларусь.

Буквально накануне участники приехали в Минск, а сегодня – уже на сцену. Эстония, Россия, Литва, Чехия и, конечно же, Беларусь. За несколько часов до концерта коллективы со всей тщательностью отрабатывают свои номера: кто-то – на сцене, а кто-то – прямо за кулисами.

Детский хор из Чехии «Жерабинка» один из самых опытных на проекте. Вот уже 37 лет он радует своих слушателей.

Теперь уже и сложно представить, сколько поколений сменилось в его рядах. Изюминка репертуара – церковные песнопения.

Руководитель хора Яромир Локай в Минске впервые и очень рад, что приехал в Беларусь накануне чемпионата мира по хоккею.

Яромир Локай, руководитель хора «Жерабинка» (Чехия):

Я люблю хоккей. И приехал в Беларусь в этот момент и хотел бы увидеть это событие.

А вот участники из Литвы отправились репетировать номера прямо на набережную Свислочи. Здесь и дышится легче, и оценить белорусскую столицу можно во всей красе.

Донатас Дайлидантэ, участник хора «Линксмасис до» (Литва):

Мне очень нравится, что в вашем городе есть высокие здания. В Литве таких нет. Пожалуй, это одно из самых ярких впечатлений о Минске. А еще мне очень нравится Минск вечером, когда все вокруг загорается огнями.

Иева Щербинскайтэ, участница хора «Линксмасис до» (Литва):

Минск мне очень напомнил Вильнюс. Я прогуливаюсь по вашему городу и мне все здесь кажется красивым и родным.

Хор из Литвы «Ликмасис до» существует уже более 20 лет. Правда, до этого ребята работали как два отдельных коллектива: младшая и старшая группа. Но специально для проекта «Хорошоу» они объединились.

Юрате Милиаускайтэ, руководитель хора «Линксмасис до» (Литва):

У этого коллектива уже есть свои хиты. Мы начнем шоу с детской песни. Это наш хит, который знают все дети. Это как народная песня.

В международном музыкальном проекте «Хорошоу» участники смогут максимально раскрыться. Коллективам необходимо будет исполнить на сцене детские песни, национальные колыбельные, а также известные мировые хиты. Оценивать участников будет необычное жюри.

Анастасия Гузель-Ганиева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», продюсер проекта «Хорошоу»:

В детском проекте мы решили в жюри использовать такой интересный ход. Мы пригласили наших заслуженных, народных артистов, известных людей, но пригласили не одних, а со своими детьми и внуками. Нам интересно мнение не только Александра Григорьевича Тихановича, но и также его внука.

Все ребята получат массу эмоций и незабываемые впечатления. Да и к тому же, приоткроем завесу, все участники станут победителями, ведь каждый хор получит диплом в своей номинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотреть концерты можно и в эфире телеканала. СТВ покажет грандиозное шоу «Дети – это ХОРоШОУ» 18, 25 мая и 1 июня.