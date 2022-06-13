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Синоптики предупреждают о шторме в Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности

13 июня 2022 06:25
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Новости Беларуси. Синоптики предупреждают о шторме в Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности. Утром и днем по западу страны ожидаются грозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики предупреждают о шторме в Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности-1

Также в отдельных районах сильные ливни и местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Во время грозы рекомендуется не приближаться к линиям электропередачи и высоким деревьям. Небезопасно в такой ситуации также купаться в водоемах.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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