На «Евровидение» с первой попытки? «Радиоволна» о рецепте запоминающейся песни
Новости Беларуси. «Евровидение-2016» станет рекордным по числу участников. В конкурсе, который пройдет с 10 по 14 мая 2016 года в Стокгольме (Швеция) примут участие 43 страны.
Впервые исполнителя, который представит Беларусь на «Евровидении», определят сами зрители с помощью СМС-голосования и звонков во время финального шоу, которое пройдет 22 января.
Продолжаем знакомить вас с финалистами национального отбора, напомним, их в этом году – 10.
«Радиоволна» – группа молодая, парни постепенно завоевывают свою аудиторию. Поклонники в социальных сетях и на различных музыкальных форумах оставляют тёплые отзывы в адрес музыкантов.
В одном флаконе – pop-rock, soul и funk. Пять сильных, профессиональных музыкантов на одной сцене: вокалист Влад Чижиков, гитарист Виталий Вечерский, клавишник Дмитрий Пенкрат, басист Герман Броновицкий и барабанщик Дмитрий Броновицкий.
В интервью ctv.by фронтмен группы рассказал о том, что хочет «Радиоволна» донести до своих слушателей.
Влад Чижиков, группа «Радиоволна»:
Мы простые ребята, которые «кайфуют» от музыки и хотят поделится этим ощущением с другими. То, что мы делаем, идёт от души. Мы любим «лайтовую прифанкованную» музыку, поэтому в этом направлении и двигаемся. Хотя «зажимать» себя в каких-то рамках не планируем. Следующие наши песни будут отличаться от песни, написанной для «Евровидения».
Влад Чижиков стал известен после победы в телепроекте «Академия талантов-2». На конкурсе он познакомился с известным продюсером Максом Алейниковым, который впоследствии и помог молодому человеку раскрыть его творческий потенциал.
Влад Чижиков, группа «Радиоволна»:
Проект «Академия талантов» – это прекрасный шанс для начинающего артиста заявить о себе. На момент участия в конкурсе у меня не было ничего, кроме огромного желания победить. Я был ещё совсем неопытным и «зеленым» артистом. Но я с особой лёгкостью схватывал всё, чему меня учили. И искренне рад, что победил в «Академии талантов».
Я познакомился с продюсером с Максом Алейниковым, успешно поработал с ним. После проекта меня стали приглашать на различные съемки и выступления. У меня даже появился свой небольшой фан-клуб. И, знаете, это круто! Особенно, для молодого исполнителя.
Владислав уже в пять лет понял, что хочет выступать на сцене. Для осуществления мечты, он оканчивает музыкальную школу по классу флейты, параллельно пробует себя на танцевальном поприще.
Влад Чижиков, группа «Радиоволна»:
В детстве я очень любил музыку, постоянно танцевал. Осознание того, что я хочу петь, пришло ко мне в пять лет. Позже – я пошёл музыкальную школу, занимался в вокальной студии. Постепенно набирал опыт: различные выступления, в том числе и на вокальных конкурсах. Успел стать лауреатом многичесленных международных и национальных музыкальных конкурсов.
На этот год у меня большие планы. Музыка – это моё. Прежде всего, мне хочется заниматься любимым делом, плодотворно работая, и встречать на своем пути хороших, нужных людей.
Группа «Радиоволна» образовалась спонтанно. Это случайность?
Влад Чижиков, группа «Радиоволна»:
У меня в жизни все важные вещи происходят случайно и спонтанно! С другой стороны, может, это судьба?
Меня пригласили на музыкальный телепроект, чтобы я исполнил кавер вместе музыкантами. Мы с ребятами хорошо поладили. И то ли в шутку, то ли всерьёз, они предложили стать вокалистом их cover-бэнда. Я согласился сразу. Такого опыта у меня никогда не было. А мне нравится пробовать что-то новое. В итоге, мы решили писать свои песни. Так и образовалась группа «Радиоволна».
Песня «Radio Wave» очень динамичная...
Влад Чижиков, группа «Радиоволна»:
Изначально она была записана в русском варианте. Но для «Евровидения» мы решили сделать английский вариант, подогнали её по хронометражу (сократили до трёх минут). Наверное, поэтому она понятна русскоязычным слушателям, иностранцы воспринимают ее достаточно хорошо. «Radio Wave» – это позитивный трек, с припевом, который сразу «въедается» в голову и не отпускает. На это мы и делаем ставку.
За путевку на «Евровидение» наравне с группой «Радиоволна», боролись участники, которые уже пробовали свои силы в отборе в предыдущие годы, и даже не один раз. Но… Группа «Радиоволна» попала в топ-10 с первой попытки!
Влад Чижиков, группа «Радиоволна»:
Это потрясающе! Я попал в финал с первой попытки. У меня было в планах участие в отборе еще в прошлом году (как сольного исполнителя). Но «не срослось». И тогда я не мог и предположить, что в этом году попаду в финал уже со своей группой. Это вдохновляет и дает новые силы для работы!
За путевку на конкурс «Евровидение» от Беларуси будут бороться 10 участников.
Автор: Екатерина Бедулина
Фото: из личного архива Влада Чижикова