На «Евровидение» с первой попытки? «Радиоволна» о рецепте запоминающейся песни

Новости Беларуси. «Евровидение-2016» станет рекордным по числу участников. В конкурсе, который пройдет с 10 по 14 мая 2016 года в Стокгольме (Швеция) примут участие 43 страны. Впервые исполнителя, который представит Беларусь на «Евровидении», определят сами зрители с помощью СМС-голосования и звонков во время финального шоу, которое пройдет 22 января. Продолжаем знакомить вас с финалистами национального отбора, напомним, их в этом году – 10. «Радиоволна» – группа молодая, парни постепенно завоевывают свою аудиторию. Поклонники в социальных сетях и на различных музыкальных форумах оставляют тёплые отзывы в адрес музыкантов. В одном флаконе – pop-rock, soul и funk. Пять сильных, профессиональных музыкантов на одной сцене: вокалист Влад Чижиков, гитарист Виталий Вечерский, клавишник Дмитрий Пенкрат, басист Герман Броновицкий и барабанщик Дмитрий Броновицкий.

В интервью ctv.by фронтмен группы рассказал о том, что хочет «Радиоволна» донести до своих слушателей. Влад Чижиков, группа «Радиоволна»:

Мы простые ребята, которые «кайфуют» от музыки и хотят поделится этим ощущением с другими. То, что мы делаем, идёт от души. Мы любим «лайтовую прифанкованную» музыку, поэтому в этом направлении и двигаемся. Хотя «зажимать» себя в каких-то рамках не планируем. Следующие наши песни будут отличаться от песни, написанной для «Евровидения». Влад Чижиков стал известен после победы в телепроекте «Академия талантов-2». На конкурсе он познакомился с известным продюсером Максом Алейниковым, который впоследствии и помог молодому человеку раскрыть его творческий потенциал. Влад Чижиков, группа «Радиоволна»:

Проект «Академия талантов» – это прекрасный шанс для начинающего артиста заявить о себе. На момент участия в конкурсе у меня не было ничего, кроме огромного желания победить. Я был ещё совсем неопытным и «зеленым» артистом. Но я с особой лёгкостью схватывал всё, чему меня учили. И искренне рад, что победил в «Академии талантов». Я познакомился с продюсером с Максом Алейниковым, успешно поработал с ним. После проекта меня стали приглашать на различные съемки и выступления. У меня даже появился свой небольшой фан-клуб. И, знаете, это круто! Особенно, для молодого исполнителя.

Владислав уже в пять лет понял, что хочет выступать на сцене. Для осуществления мечты, он оканчивает музыкальную школу по классу флейты, параллельно пробует себя на танцевальном поприще. Влад Чижиков, группа «Радиоволна»:

В детстве я очень любил музыку, постоянно танцевал. Осознание того, что я хочу петь, пришло ко мне в пять лет. Позже – я пошёл музыкальную школу, занимался в вокальной студии. Постепенно набирал опыт: различные выступления, в том числе и на вокальных конкурсах. Успел стать лауреатом многичесленных международных и национальных музыкальных конкурсов.



На этот год у меня большие планы. Музыка – это моё. Прежде всего, мне хочется заниматься любимым делом, плодотворно работая, и встречать на своем пути хороших, нужных людей.

Группа «Радиоволна» образовалась спонтанно. Это случайность? Влад Чижиков, группа «Радиоволна»:

У меня в жизни все важные вещи происходят случайно и спонтанно! С другой стороны, может, это судьба? Меня пригласили на музыкальный телепроект, чтобы я исполнил кавер вместе музыкантами. Мы с ребятами хорошо поладили. И то ли в шутку, то ли всерьёз, они предложили стать вокалистом их cover-бэнда. Я согласился сразу. Такого опыта у меня никогда не было. А мне нравится пробовать что-то новое. В итоге, мы решили писать свои песни. Так и образовалась группа «Радиоволна».