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Какой город будет принимать «Евровидение-2017»?

27 июля 2016 12:06
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Новости Украины. Какой из украинских городов будет принимать «Евровидение-2017»? – вопрос остаётся открытым. Ранее сообщалось, что именно 27 июля оргкомитет озвучит выбор. В списке претендентов: Киев, Днепр и Одесса.

Однако из-за задержки с финансовыми гарантиями определение города-победителя перенесено. Напоминаем, что предыдущее «Евровидение» выиграла украинская исполнительница Джамала.

Поначалу, из экономических соображений, страна и вовсе хотела отказаться от организации шоу. Однако в мае 2017 года оно всё же должно состоится в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Евровидение 2016

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