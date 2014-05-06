Евровидение-2014. Диляра Кязимова из Азербайджана покажет первый в истории конкурса гимнастический номер

Новости Азербайджана. 28-летняя Диляра Кязимова на сцене концертного зала B&W в Копенгагене споет лирическую балладу "Start a Fire".

Во время исполнения композиции на сцене вместе с Дилярой будет находиться воздушная гимнастка и три бэк-вокалистки. Впрочем, это первый случай в истории «Евровидения», когда номер будет сопровождаться таким зрелищным гимнастическим номером.

Гимнастка выступит на восьмиметровой трапеции, зрители смогут увидеть на сцене сразу две Диляры. Это возможно даже не при помощи спецэффектов.

Диляра Кязимова споет в шикарном темно-красном платье. Аналогичный наряд будет и на гимнастке. Смотрите фото и видео со второй евровизийной репетиции.

Диляра Кязимова, представительница Азербайджана на «Евровидении-2014»:

Слова песни "Start a Fire" напоминают стихотворение или даже молитву. Песня очень необычная, и мы хотели создать такую же необычную постановку. Надеюсь, у нас получилось.

Напомним, евровизийную песню для Диляры написали европейские авторы – Йохан Кронланд, Алессандро Гутхардт и Стэфан Орн. Эти люди не новички в «Евровидении». В 2011 году их песня Running Scared в исполнении азербайджанского дуэта Элл и Никки выиграла «Евровидение».

Номер "Start a Fire" придумал и поставил Оса Энгман, шведский режиссер и хореограф.

Сможет ли лирическая баллада в исполнении Диляры Кязимовой повторить успех Элл и Никки, узнаем уже скоро! Девушка выступит в первом полуфинале. Ее номер 8!

Больше информации о Диляре вы найдете здесь!

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания;07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО. Его композиция Cheesecake должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите Cheesecake в исполнении ТЕО!