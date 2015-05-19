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Евровидение-2015: Маймуна занимает второе место в рейтинге самых красивых участниц

19 мая 2015 18:18
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Новости Австрии. Внимание миллионов поклонников популярной музыки приковано к австрийской Вене, где этим вечером состоится первый полуфинал «Евровидения».  

Евровидение-2015: Маймуна занимает второе место в рейтинге самых красивых участниц-1

Белорусские участники певец Юзари и скрипачка Маймуна выйдут на сцену Wiener Stadthalle под 11 номером. Помимо них, за право попасть в финал будут сражаться исполнители из шестнадцати стран, в том числе России. 

Сегодня, 19 мая, определится первая десятка участников финала. Еще 10 финалистов станут известны по итогам второго полуфинала, который пройдет в Вене 21 мая.

Юзари и Маймуна настроены позитивно. Главное, говорят, справиться с волнением. Тем временем стало известно, что в рейтинге самых красивых участниц конкурса наша Маймуна занимает 2 место. Лидирует представительница России Полина Гагарина.

Евровидение-2015: Маймуна занимает второе место в рейтинге самых красивых участниц-4

Первая пятерка рейтинга красавиц «Евровидения-2015» выглядит так:


За час до музыкального состязания мы публикуем 15 фотографий Маймуны, которые, вы, возможно, не видели.

# Музыка # Фотофакт # Евровидение 2015 # Юзари и Маймуна

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