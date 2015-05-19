Евровидение-2015: Маймуна занимает второе место в рейтинге самых красивых участниц

Новости Австрии. Внимание миллионов поклонников популярной музыки приковано к австрийской Вене, где этим вечером состоится первый полуфинал «Евровидения».

Белорусские участники певец Юзари и скрипачка Маймуна выйдут на сцену Wiener Stadthalle под 11 номером. Помимо них, за право попасть в финал будут сражаться исполнители из шестнадцати стран, в том числе России.





Сегодня, 19 мая, определится первая десятка участников финала. Еще 10 финалистов станут известны по итогам второго полуфинала, который пройдет в Вене 21 мая.



Юзари и Маймуна настроены позитивно. Главное, говорят, справиться с волнением. Тем временем стало известно, что в рейтинге самых красивых участниц конкурса наша Маймуна занимает 2 место. Лидирует представительница России Полина Гагарина.