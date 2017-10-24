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Какой тест точно покажет диабет?

24 октября 2017 14:53
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Новости Беларуси. Какие исследования нужно провести, чтобы поставить диагноз «диабет», рассказали в программе «Теледоктор».

Наталья Трунова, заведующая клинико-диагностической лабораторией УЗ «Городской эндокринологический диспансер» г. Минска:
Это – определение гликированного гемоглобина. Это именно тот показатель, который нам сразу ответит: или да, или нет.

Потому что это – среднее содержание глюкозы в крови за 3 месяца предшествующих.

Что касается сахарного диабета, существуют такие эндокринные маркёры: иммунореактивный инсулин и С-пептид. Данные два показателя используются для того, чтобы нам провести разницу между диабетом I типа, либо диабетом II типа. 

Теледоктор. Диабет

# общество # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

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