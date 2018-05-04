«Мисс Беларусь-2018» стала минчанка Мария Василевич
Новости Беларуси. Титул «Мисс Беларусь-2018» завоевала Мария Василевич из Минска. Девушке 20 лет. Она учится в Белорусском государственном экономическом университете. Мечтает стать телеведущей. Свободно владеет белорусским языком. Особая гордость красавицы – опыт пилотирования самолета.
Победительница, помимо короны и права представлять Беларусь на международных конкурсах красоты, получает денежный приз и внедорожник Geely Atlas.
Напомним, за право называться самой красивой девушкой страны боролись 30 красавиц. В кастингах принимали участие больше 700 девушек из разных уголков страны, но только 30 из них стали финалистками.
Финал «Мисс Беларусь-2018». Что происходило за кулисами шоу
В этом году конкурс «Мисс Беларусь» отмечает 20-тилетний юбилей. По признанию организаторов, во время подготовки шоу ставили задачу начать новую главу в истории форума красоты. Об этом свидетельствует и новый подход к дефиле: в традиционное дефиле добавили хореографические постановки.
Во время выхода в национальных костюмах участницам довелось выполнять фрагменты белорусского танца: национального хоровода и традиционного поклона (здесь подробнее). В представлении, которое длилось несколько часов, нашли отражение четыре стихии – вода, огонь, земля и воздух.
Жюри обращало внимание не только на внешность: главная красавица страны должна соединять в себе духовность, интеллект, креативность и доброту.
Основатель и продюсер конкурса Miss Supranational: «Белоруски, на мой взгляд, самые красивые в мире».