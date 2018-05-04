«Мисс Беларусь-2018» стала минчанка Мария Василевич

Новости Беларуси. Титул «Мисс Беларусь-2018» завоевала Мария Василевич из Минска. Девушке 20 лет. Она учится в Белорусском государственном экономическом университете. Мечтает стать телеведущей. Свободно владеет белорусским языком. Особая гордость красавицы – опыт пилотирования самолета.

Напомним, за право называться самой красивой девушкой страны боролись 30 красавиц. В кастингах принимали участие больше 700 девушек из разных уголков страны, но только 30 из них стали финалистками.

Финал «Мисс Беларусь-2018». Что происходило за кулисами шоу

В этом году конкурс «Мисс Беларусь» отмечает 20-тилетний юбилей. По признанию организаторов, во время подготовки шоу ставили задачу начать новую главу в истории форума красоты. Об этом свидетельствует и новый подход к дефиле: в традиционное дефиле добавили хореографические постановки.