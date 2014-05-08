Евровидение-2014. 8 мая в Дании пройдет второй полуфинал. Список и порядковые номера участников

Новости Дании. За право выхода в финал «Евровидения» сегодня вечером, 8 мая, будут бороться представители из 15 стран. По условиям конкурса в финал пройдут 10 конкурсантов.

Во втором полуфинале выступят мальтийская фолк-группа Firelight, певица из Израиля Мей Файнгольд, норвежец Карл Эспен, певица Марико и группа The Shin из Грузии, Донатан и Клео из Польши, Кончита Вурст из Австрии, Вилия Матачюнайте из Литвы, Рок-группа Softengine из Финляндии, Кейси Смит и Can-linn из Ирландии, белорус Тео, Тияна из Македонии, швейцарец Sebalter, греки Riskykidd и Freaky Fortune, Тинкара Ковач из Словении и румынский дуэт Паула Селинг и Ови.

Порядковые номера участников второго полуфинала!

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Напомним, первая десятка финалистов «Евровидения» определилась буквально день назад. По итогам первого полуфинала в финал прошли следующие страны:

1. Черногория. Sergej Ćetković с песней Moj Svijet

2. Венгрия. Андраш Каллаи с песней Running

3. Россия. Сестры Толмачевы с песней Shine

4. Армения. Арам МР3 с песней Not Alone

5. Азербайджан. Диляра Кязимова с песней Start A Fire

6. Сан-Марино. Валентина Монета с песней Maybe (Forse)

7. Украина. Мария Яремчук с песней Tick-Tock

8. Швеция. Санна Нильсен с песней с песней Undo

9. Нидерланды. Дуэт The Common Linnets с песней Calm After The Storm

10. Исландия. Группа Pollapönk с песней No Prejudice

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Кто выиграет «Евровидение-2014» и увезет домой главный трофей конкурса – Хрустальный микрофон? Узнаем уже скоро!