В Беларуси стартовала республиканская патриотическая акция «Моё письмо солдату»

Строки от всего сердца. В Беларуси стартовала республиканская патриотическая акция «Мое письмо солдату». Инициатором трогательного проекта выступил «Белорусский детский фонд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники, воспитанники детских домов и школ-интернатов оформили и вручили теплые послания военнослужащим срочной службы. В каждом самые искренние пожелания и напутствия, слова благодарности за возможность жить под мирным небом. Эта традиция зародилась еще в годы Великой Отечественной войны, а сегодня акция как связь поколений, показывает бережное отношение молодежи к исторической памяти.

Екатерина Чернюк, учащаяся средней школы №40 Минска: Я захотела написать письмо солдатам, чтобы они помнили о ветеранах и равнялись на них. Когда ты думаешь о том, какой смысл внести в это письмо, когда ты знаешь по какой теме его написать, ты пишешь от души и это довольно легко получается.

Андрей Лукьянович, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Акция, которая у нас родилась, это логичное продолжение той нашей национальной идеи, нашей политики, где часть нашей национальной идеи – это историческая память. Память о нашем героическом прошлом. Я уверен, что такие акции прививают любовь к Родине, и мы вырастим настоящих защитников нашего Отечества.

Письма от ребят разлетелись по всей стране – военнослужащим разных баз, бригад, полков и батальонов военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Патриотический марафон имеет все шансы стать традиционным.