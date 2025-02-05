Высший политсовет партии «Белая Русь» подвел итоги работы за 2024-й
2024-й был годом активного развития. На заседании Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь» подвели итоги проделанной работы. Численность политического объединения существенно выросла и перешагнула 60-тысячный рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Белой Русью» реализован целый ряд крупных проектов в политической и гуманитарной сферах. В активе также масштабная аналитическая работа. Среди важнейших общественной политических событий – Всебелорусское народное собрание и единый день голосования. Также активисты «Белой Руси» были задействованы на всех этапах подготовки к выборам Президента – от организации диалоговых площадок до проведения пикетов и сбора подписей. Партия была широко представлена в национальном наблюдении за избирательным процессом.
Максим Гурин, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь» от Могилевской области, председатель Могилевского городского Совета депутатов:
Основная наша задача – это политическое строительство. Это работа в том политическом фарватере, по которому идет наша страна. И хочу особо отметить, что жители Могилевщины занимают активную гражданскую позицию, что нам позволило за прошлый год удвоить свои ряды. И обратно-таки не самое важное – численность, для нас самое важное – качество.
В этом году партия также планирует принимать активное участие в политической жизни страны, всех знаковых процессах и событиях. Включая празднование значимой для каждого белоруса даты: 80-летия Великой Победы.
Олег Романов, председатель РОО «Белая Русь», депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Партия формирует план работы по участию в праздновании 80-летия Великой Победы. Кроме того, мы не оставляем магистральное направление нашего развития, а именно – подготовка политической элиты для белорусского общества и государства. И в предстоящем году будем реализовывать проект управления со Знаком качества совместно с Академией управления при Президенте. Конечно же, мы будем продолжать и активную проектную работу, будем проводить масштабные мероприятия. На этот счет у нас тоже есть планы о проведении международной и серьезной конференции.
Кроме того, «Белая Русь» примет активное участие в мероприятиях в рамках Года благоустройства. Инициативы по созданию комфортной среды будут реализованы во всех регионах.