Высший политсовет партии «Белая Русь» подвел итоги работы за 2024-й

2024-й был годом активного развития. На заседании Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь» подвели итоги проделанной работы. Численность политического объединения существенно выросла и перешагнула 60-тысячный рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белой Русью» реализован целый ряд крупных проектов в политической и гуманитарной сферах. В активе также масштабная аналитическая работа. Среди важнейших общественной политических событий – Всебелорусское народное собрание и единый день голосования. Также активисты «Белой Руси» были задействованы на всех этапах подготовки к выборам Президента – от организации диалоговых площадок до проведения пикетов и сбора подписей. Партия была широко представлена в национальном наблюдении за избирательным процессом.

Максим Гурин, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь» от Могилевской области, председатель Могилевского городского Совета депутатов:

Основная наша задача – это политическое строительство. Это работа в том политическом фарватере, по которому идет наша страна. И хочу особо отметить, что жители Могилевщины занимают активную гражданскую позицию, что нам позволило за прошлый год удвоить свои ряды. И обратно-таки не самое важное – численность, для нас самое важное – качество. В этом году партия также планирует принимать активное участие в политической жизни страны, всех знаковых процессах и событиях. Включая празднование значимой для каждого белоруса даты: 80-летия Великой Победы.