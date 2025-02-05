Программу «Один район – один проект» реализуют в Любанском районе

Объем промышленного производства Любанского района за 2024 год составил около 70 миллионов рублей. Это плюс 13 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь работают над выпуском инновационной и импортозамещающей продукции. На предприятиях проводят модернизацию. Активно создают и производства в рамках программы «Один район – один проект». Что укрепляет экономику и активизирует инвестиционную деятельность? Тему продолжит Анна Куртасова.

Уречский механический завод – один из промышленных кластеров Любанского района. Здесь производят металлоконструкции и горно-шахтное оборудование для обогатительных фабрик: конвейеры, элеваторы, дробилки. Курс взяли на апгрейд производства и увеличение объемов выпуска продукции.

Анна Куртасова, корреспондент:

На механическом заводе провели масштабную модернизацию. Одна из последних новинок – станок лазерной резки. Оборудование применяют для фигурного раскроя листового металла. С внедрением лазера производительность увеличилась в три раза, также улучшилось качество самих заготовок.

Оборудование обновили в нескольких цехах. Пополнились также современным фрезерным станком. Цифровизация позволяет проводить сверхточные операции и качественную обработку деталей и узлов шахтной техники.

Петр Анненков, заместитель директора по техническим вопросам Уречского механического завода:

Все оборудование с высокой производительностью, что позволило сократить затраты по времени и упростить те или иные технологические процессы, позволяющими быть конкурентными на рынке.