Прямой эфир

Программу «Один район – один проект» реализуют в Любанском районе

05 февраля 2025 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Объем промышленного производства Любанского района за 2024 год составил около 70 миллионов рублей. Это плюс 13 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь работают над выпуском инновационной и импортозамещающей продукции. На предприятиях проводят модернизацию. Активно создают и производства в рамках программы «Один район – один проект».

Что укрепляет экономику и активизирует инвестиционную деятельность? Тему продолжит Анна Куртасова.

Программу «Один район – один проект» реализуют в Любанском районе-2

Уречский механический завод – один из промышленных кластеров Любанского района. Здесь производят металлоконструкции и горно-шахтное оборудование для обогатительных фабрик: конвейеры, элеваторы, дробилки. Курс взяли на апгрейд производства и увеличение объемов выпуска продукции.

Программу «Один район – один проект» реализуют в Любанском районе-4

Анна Куртасова, корреспондент:
На механическом заводе провели масштабную модернизацию. Одна из последних новинок – станок лазерной резки. Оборудование применяют для фигурного раскроя листового металла. С внедрением лазера производительность увеличилась в три раза, также улучшилось качество самих заготовок.

Программу «Один район – один проект» реализуют в Любанском районе-6

Оборудование обновили в нескольких цехах. Пополнились также современным фрезерным станком. Цифровизация позволяет проводить сверхточные операции и качественную обработку деталей и узлов шахтной техники.

Программу «Один район – один проект» реализуют в Любанском районе-8

Петр Анненков, заместитель директора по техническим вопросам Уречского механического завода:
Все оборудование с высокой производительностью, что позволило сократить затраты по времени и упростить те или иные технологические процессы, позволяющими быть конкурентными на рынке.

Программу «Один район – один проект» реализуют в Любанском районе-10

Совершенствование технологического процесса продолжится. Это позволит стать конкурентоспособным на рынке как внутреннем, так и внешнем. У предприятия появляются новые поставщики. Сейчас основной упор на производство техники для нового Нежинского горно-обогатительного комбината.

Подробнее в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Высший политсовет партии «Белая Русь» подвел итоги работы за 2024-й
05 февраля 2025 13:45

Высший политсовет партии «Белая Русь» подвел итоги работы за 2024-й

В Беларуси стартовала республиканская патриотическая акция «Моё письмо солдату»
05 февраля 2025 13:45

В Беларуси стартовала республиканская патриотическая акция «Моё письмо солдату»

В регионах Беларуси продолжается подготовка к посевной
05 февраля 2025 13:40

В регионах Беларуси продолжается подготовка к посевной