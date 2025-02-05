Программу «Один район – один проект» реализуют в Любанском районе
Объем промышленного производства Любанского района за 2024 год составил около 70 миллионов рублей. Это плюс 13 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь работают над выпуском инновационной и импортозамещающей продукции. На предприятиях проводят модернизацию. Активно создают и производства в рамках программы «Один район – один проект».
Что укрепляет экономику и активизирует инвестиционную деятельность? Тему продолжит Анна Куртасова.
Уречский механический завод – один из промышленных кластеров Любанского района. Здесь производят металлоконструкции и горно-шахтное оборудование для обогатительных фабрик: конвейеры, элеваторы, дробилки. Курс взяли на апгрейд производства и увеличение объемов выпуска продукции.
Анна Куртасова, корреспондент:
На механическом заводе провели масштабную модернизацию. Одна из последних новинок – станок лазерной резки. Оборудование применяют для фигурного раскроя листового металла. С внедрением лазера производительность увеличилась в три раза, также улучшилось качество самих заготовок.
Оборудование обновили в нескольких цехах. Пополнились также современным фрезерным станком. Цифровизация позволяет проводить сверхточные операции и качественную обработку деталей и узлов шахтной техники.
Петр Анненков, заместитель директора по техническим вопросам Уречского механического завода:
Все оборудование с высокой производительностью, что позволило сократить затраты по времени и упростить те или иные технологические процессы, позволяющими быть конкурентными на рынке.
Совершенствование технологического процесса продолжится. Это позволит стать конкурентоспособным на рынке как внутреннем, так и внешнем. У предприятия появляются новые поставщики. Сейчас основной упор на производство техники для нового Нежинского горно-обогатительного комбината.
Подробнее в видеоматериале.