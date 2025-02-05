В регионах Беларуси продолжается подготовка к посевной

Горячий сезон. В хозяйствах по всей стране кипит работа: механизаторы готовят технику к посевной. До старта кампании около двух месяцев, но теплая зима может внести коррективы. Поэтому работа в гаражах идет с удвоенной силой. В помощь хозяйствам – специальные механизированные отряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они созданы в Могилевской, Гомельской и Витебской областях. Так, «Гомельоблагросервис» будет помогать хлеборобам в близлежащих районах. По условиям гарантии, если во время полевых работ потребуется ремонт, мобильные бригады оперативно выедут на место для устранения неполадок. Для этой цели правительство выделило средства на покупку 60 единиц новой техники.

Александр Тороп, генеральный директор предприятия «Гомельоблагросервис»:

Будет закуплено, уже частично это произведено, техники самоходной, тракторы, автомобили МАЗ для перевозки грузов, а также комплекс машин «Гомсельмаш». Это кормоуборочные и зерноуборочные комбайны.

Но не только от техники зависит будущий урожай. Важен посевной материал. Хозяйство «Ольговское» Витебского района специализируется на выращивании пшеницы, ячменя и гороха. Семена как производят сами, так и приобретают в научно-исследовательских центрах. Весь материал уже отсортирован, проверен на всхожесть, влажность и ждет своего часа. Но ставку, как всегда, делают на озимые. У них самая высокая урожайность.