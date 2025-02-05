Лечение онкологий, защита растений – белорусские учёные делают упор на прикладное применение в диссертациях

Будет экономика – будет и страна. Абсолютное большинство соискателей, получивших ученую степень в 2024 году, а таких 356, защитили научные работы, нацеленные именно на прикладное применение. Об этом заявил председатель Высшей аттестационной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он также отметил, что результаты исследований, уже внедрены в практическую деятельность. Например, это касается медицины, в частности, новых подходов в хирургии и лечении онкозаболеваний. Хорошие перспективы получить реальный результат и у работ по техническим наукам. К слову, больше трети всех диссертаций было представлено именно в этих отраслях. Готовятся применить научные открытия и в сфере сельского хозяйства В частности, селекции и защите растений.

Александр Гучок, председатель Высшей аттестационной комиссии Беларуси:

Для нас обязательное условие – оценка практикоориентированности каждой работы. Наряду с тем, что мы детальнейшим образом анализируем представляемые акты о внедрении, справки о возможном внедрении. Порой приходится запрашивать информацию в дополнение к тому, что имеется, чтобы посмотреть: где, каким образом и с какими результатами проходит это внедрение.

В 2024 ученые степени присуждались по всем 23 отраслям науки. Следует ожидать, что и в этом году тенденция сохранится. Ведь задачу усилить акцент на практикоориентированные деятельности в научных исследованиях поставил глава государства. И эта цель реализуется.