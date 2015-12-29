Гороскоп для Водолея на 2016 год от белорусского певца Тео

Декабрь – последняя восхитительная улыбка года. Мы привыкли подводить итоги и с любопытством заглядывать в будущее. Что же готовят нам звёзды в новом году?

Артистичный, изобретательный, гуманный. Водолей.

Если у Водолея внезапно «распухнет» голова от многочисленных идей, обезьяна найдет для него «исцеляющую таблетку». Благодаря ей, вы сможете реализовать все, что задумаете в самые кротчайшие сроки.

Водолеям резко вдруг захочется раскрасить свою жизнь в более яркие оттенки. Дерзайте! Только учтите, что вам в новом году лучше молчать, ежели болтать без устали. Старайтесь удивлять идеями и планами не слишком шумно. Ведь завистники не дремлют, а следят за тем, как бы «стащить» у вас сундучок с удачей.

Если не втянуться в конфликт с коллегами, то вполне вероятен карьерный рост. Важная информация для Водолеев, стремящихся занять руководящую должность: этого до благоприятного времени не будет. Нужно рисковать и предлагать свои усилия. Отличное время для самореализации и новых проектов.

2016 год знаковый для Водолея и в плане личной жизни. Водолеи начнут философствовать на тему любви и ставить это чувство на первое место.

В этом новом году Водолеи переживут эмоциональные всплески радости, изведают все глубины феерических чувств. А одинокие Водолеи вполне вероятно встретят свою судьбу. Так что смело можете связывать себя семейными узами и задумываться о потомстве.