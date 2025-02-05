Уникальный храм с мозаичным иконостасом привлекает паломников в деревню Вишнево

Январь в нашей стране объявлен месяцем религиозного туризма. Это направление пользуется популярностью у путешественников. Только на территории Минской области находится более 500 религиозных объектов. Разработано порядка 200 туристических маршрутов по святым местам. Чем же Воложинский район привлекает верующих со всей Беларуси – рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Звонарь храма святых бессребреников Космы и Дамиана призывает верующих к молитве. На колокольный звон собираются прихожане со всей деревни Вишнево Воложинского района. На первый взгляд – обычный агрогородок. И лишь немногие знают, что с историей этого местечка связаны имена Сымона Будного, композитора Михала Клеофаса Огинского, супруги Янки Купалы – Владиславы Луцевич. А еще деревня Вишнево – малая родина девятого президента Израиля, лауреата Нобелевской премии мира Шимона Переса. Сегодня небольшой населенный пункт является местом притяжения не только туристов, но и паломников со всех уголков Беларуси, а также других стран. Построенную на этой земле в 1865 году церковь сегодня называют настоящим произведением искусства.

Александр Чурило, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана:

Наш храм является одним из храмов, которых называют «муравьевки», был построен в XIX веке, 1865 год. После отмены крепостного права на западной территории Российской империи строились храмы для того, чтобы поддержать крестьян, которые здесь жили, чтобы у них были духовные места, где они могли бы собираться для молитвы, в том числе и для общения. Храм строился по типовому проекту. Было три проекта: большая, средняя и малая муравьевка. Русский ретроспективный стиль.

Храм был возведен в честь святых бессребреников Космы и Дамиана – двух братьев родом из Азии. Их воспитанием в христианской вере занималась мать Феодотия. Позже дети были отданы на обучение врачебной науке. Считается, что Господь даровал им искусство исцелений.

Александр Чурило:

Поскольку братья получили хорошее образование, как врачи они продолжали свое служение и людям, многих привели к вере христианской. Из их жизнеописания мы знаем, что они были врачами, которые не брали никакой платы за свой труд, поэтому их еще называют бессребреники, святые чудотворцы.

В 2013 году в храме начались масштабные реставрационные работы. Благодаря уроженцу деревни Вишнево – меценату Сергею Костюченко – церковь приобрела современный облик. Здесь полностью заменили кровлю, а фасад приобрел исторический вид. Колокольню украсил набор новых колоколов. Большие изменения произошли и во внутреннем интерьере храма.